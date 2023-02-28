該悔婚嗎？未婚夫在日本「丟包她」當沒事　隔日照常玩嗨

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回到飯店後，原PO沒有房卡，只能在大廳徘徊繼續等，幸好飯店有免費Wi-Fi，讓她有方法能聯絡到未婚夫，而未婚夫得知她平安回飯店後沒有任何表示，反而是原PO不停向其道歉，當原PO詢問「晚餐要吃什麼？我很餓」時，對方也冷回「我吃飽了，自己想辦法」。
睡一晚後未婚夫就像忘記前一天發生的所有事情，一路上與她照常有說有笑，可原PO後續幾天卻過得無比害怕。她回到台灣後開始思考兩人之間的問題，「一個會在國外丟包我的男人，我真的能跟他過一輩子嗎？雖然google無所不能，但突然在國外被丟包真的讓我慌很害怕，眼看3月就要訂、結了，現在反悔還來的及嗎？我不想婚後才再後悔當初不夠勇敢」。
網友回覆「想想看，結婚後所有你最需要他的時候，他都會如此這般，你還要愛他嗎？」、「早點離開吧，還好是婚前發生 妳不用顧慮什麼麻煩事 這種不定時炸彈沒必要留在身邊」、「超誇張，這種根本就不用考慮直接分手」、「他根本不愛你~有什麼好考慮的！ 丟你一次，就一定有第二次，如果你結了婚就是你自找的 ，怨不了別人」、「1. 人有情緒是正常的，但沒顧慮到你人生地不熟，就跑的無影，那是不負責任。 2.當你已經道歉，並告知自己還未用晚餐，他卻已經吃飽沒事樣，要你自己解決，這是不在乎。（老子爽就好 3.隔天沒事樣子，嘻嘻哈哈，沒表示自己也有問題，這是自我中心。這樣的一個人，妳確定敢跟他進入婚姻？」。（編輯：李惠婷）