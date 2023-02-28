曲艾玲每天只睡4小時　「少睡就全身過敏」原因曝光

民視節目《醫學大聯盟》帶大家探討哪些行為有助於平衡免疫力，改善整體健康？節目日前邀請到曲艾玲、大飛、馬力歐與方琦，分成2隊一起競賽搶答，也邀請到了急診科張適恆醫師、許瓊月營養師、家醫科鄭鈞云醫師，為大家做精闢的解說。曲艾玲分享每天只4個小時就足夠，不過只要少睡一小時，就會有嚴重過敏反應。
記者侯家瑜/綜合報導
說到睡眠有助於平衡免疫力這件事，曲艾玲分享每天只4個小時就足夠，因為一直以來都有非常良好的睡眠品質，不只躺在床上5分鐘就能入睡，且深層睡眠的時間算是非常長，所以只要少睡一小時，全身就會有嚴重過敏反應。同隊的大飛詫異問：「才少睡一小時就那麼嚴重？」白家綺則是幫大飛理清思路說：「因為艾玲姐這樣才睡3小時，當然睡眠不足。」
接著，曲艾玲還向醫師們請教，聽說睡10小時，睡眠品質不好，起床後反而更累的真實性說法，急診科張適恆醫師便用肯定語氣「對啊」結束回應，讓大飛不禁說：「在醫學大聯盟第一次聽到醫師用2個字解說完，完全沒有補充。」因此曲艾玲對於醫師的肯定說法，感到沾沾自喜，這也讓同隊的大飛稱曲艾玲為「曲醫師」，並懷疑她今天來錄影的目地是來搶專家飯碗。不只如此，主持人白家綺還虧曲艾玲角色非常多元化，可以一下當主持人、一下當來賓又當專家，整場就她一個人錄影就好。