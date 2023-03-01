Toyz手搖店排隊！館長直播開噴 聽「橙芝汗賣超好」笑了
英雄聯盟前世界冠軍Toyz（劉偉健）的手搖品牌「拾汣茶屋」，2月27日進行壓力測試，因為免費喝一杯活動，讓現場人潮排到捷運站。而今（1）日試營運正式開始，仍有不少人潮排隊朝聖購買，特殊「橙芝汗」更是上午11點前就完售。不過昨（28）日館長也在直播上怒槓Toyz，更針對話題品項「橙芝汗」發表看法。
生活消費中心/綜合報導
館長28日晚間直播時，先是質疑「Toyz店家負責人是誰？後面負責人是什麼名字啊？」指出Toyz才剛開店，就已經在準備開放加盟，舉動就像「割韭菜」，擺明就是想賺加盟主的錢，直言「真的不能玩」。
館長還拿出先前廖老大的手搖品牌當作例子，認為兩者都是主打明星牌、靠人氣吸引群眾加盟，但最終廖老大的品牌營運不如預期，加盟店紛紛結束營運，但同時廖老大坐擁金山銀山，反觀Toyz卻是「要進去關的人」，若之後Toyz因先前官司入獄了，到時加盟主的該如何是好？
而針對「拾汣茶屋」要價87元特殊品項「橙芝汗」，館長則稱「超好笑，吃我的汁液」，而購買的民眾，就像在幫館長「服務」一樣，隨後也搖頭嘆「我會賣一個雜碎椅子嗎？是誰先無聊的？」
對於館長直播內容中的質疑，Toyz也在IG的限時動態做出回應：「雙標陳老大好優秀，說出一堆現在大手搖品牌的問題，疊價的疊價、坑加盟的坑加盟，一杯賣七八九十的真無良」。（編輯：潘毅）