女客帶「冰霸杯」裝好市多飲料！他怒轟丟臉 結局翻車了
知名美式賣場好市多（Costco）擁有許多大份量的商品，熟食區的眾多品項更是深受許多老饕愛戴。但近期就有民眾在北屯好市多，目睹其他客人使用自己攜帶的「冰霸杯」裝飲料，忍不住發文痛批「丟臉」，但後續當事人也出面反駁還原情況，讓結局大翻轉。
生活消費中心/綜合報導
一位男子近期在臉書《爆怨公社》上發文痛批：「晚上在北屯好市多，遇到兩個不要臉占便宜的人，拿著冰霸杯嘻嘻哈哈的在裝飲料，看了真火」，見到此情況，原PO也不禁向女友說了「好意思喔！」沒想到卻被該位女顧客聽見，轉頭一陣咆嘯，打算要理論。原PO則聲稱自己不打算搭理，對方卻窮追不捨。
貼文曝光後，隨即引發熱烈關注，但當事女顧客也發現貼文，並還原當時情況澄清：「誰沒付錢了，我並沒有惱羞成怒，也沒有對著你們咆哮，我只是轉過頭跟你說我有買熱狗，你們連看我都不敢看就快速走掉了，我也沒有像你說的那樣窮追不捨，我繼續弄我的飲料，你嘴真臭，我有的是錢，還會貪那60塊的飲料錢？」
同時女顧客也曬出購買明細，證明自己當時確實有購買豬肉熱狗及汽水組合，並表示當時曾問過好市多熱食區的店員，對方也親口表示「(有購買汽水者)用自己的環保杯裝飲料沒問題」。
而完整翻車的過程曝光後，讓不少網友紛紛搖頭回應「熱狗牌子上的Refill去看一下翻譯」、「好市多內用是無限取用沒錯喔」、「當正義魔人沒有正義只剩魔人的時候，就會像像這樣」、「以後購物單據一定要留好」。（編輯：潘毅）