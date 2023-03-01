10年最美「金星合木星」超旺運！占星師：吉星照耀7星座

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金星木星合相在11宮投資宮，有機會透過人際關係碰到為你帶來財富機運的大貴人，你將會因為他的指引或引薦在投資上大有斬獲，如果能夠好好經營這段關係，日後將會為你帶來投資致富的好運及拓展事業版圖的機遇！
2、事業運最旺：吠陀雙子座
金星木星合相在事業宮，在已經耕耘很久的工作上將會得到很好的發揮及跨領域合作的機會，甚至會有很多人主動找你合作，並提供豐沛的資源給你，有機會在自己專業的舞台上發光發熱，受到更多人的矚目！
3、感情運最旺：吠陀處女座
金星木星合相在夫妻宮，榮登今年度感情運第一名的處女座，已經有伴侶的人感情將會邁入新的階段，彼此之間會更加水乳交融，如膠似漆。兩人之間會有越來越多共同的興趣與話題！金星的感性與木星的理性所帶來的幸福感，會讓雙方對未來共組家庭抱有相當大的期待！
4、偏財運最旺：吠陀天蠍座
金星木星合相在5宮，這個月會因為人緣桃花所帶來的偏財運特別旺，有可能是異性或子女贈予之財，也可能是無心插柳柳成蔭的投資或買彩券中獎的意外之財，總之這個月的你不僅追求者眾，桃花偏財也是滾滾而來！
5、田宅運最旺：吠陀射手座
金星木星合相在田宅宮，是非常適合買賣房子或重新裝潢的時機點，有機會透過貴人（譬如好的仲介或朋友）買到或租到你心目中理想且超值的房子！即便不換房子，也可以趁機將老房子好好裝修及佈置一番，不僅會帶給你事業的好運，也會旺到你的考運，如果正在準備考試的你金榜題名機率高！
6、正財運最旺：吠陀水瓶座
金星木星入二宮財帛宮，堪稱這兩年累積財富最旺的一個時間點，財源不僅多多益善且源源不絕，再加上去年工作收入及業外投資成果皆十分豐碩，所以這個月的水瓶座可以說是走路有風，荷包滿滿！
7、健康運最旺：吠陀獅子座
金星木星入八宮，獅子座這個月的身心狀況達到顛峰，整個人處於一種精神奕奕且健康情況良好的狀態！不僅讓你頭腦清晰，賺錢動力旺盛，對於自己身心靈的提升也會更加堅定，總之心情變好了，一切都變好了！這個月的獅子座將會看到一個神清氣爽，心情愉快的自己！
李靜唯老師特別提醒，只有兩成的人吠陀星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一星座。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。