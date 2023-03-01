Joeman聯名7-11雙輸？店員打臉賣很好 網驚：行銷大成功
百萬網紅Joeman日前與7-11聯名，推出「JOE式愛美食」系列鮮食，商品一上架就引發轟動，有不少知名網紅、民眾都慕名購入試吃評測，但評價卻呈現兩極情況。對此，就有網友好奇「這次7-11聯名Joeman是否雙輸了？」然而提問文下方多數人卻都不認同，並解釋其中原因。
記者潘毅/綜合報導
這次Joeman與超商7-11聯名推出包含「奢華海鮮丼飯糰」、「照燒雞拌飯飯糰」、「咖哩雞排烏龍燴麵」、「8倍歐姆蛋蛋包飯」、「抹茶拿鐵」、「草莓大福」、「醬燒烤雞蛋三明治」等7款鮮食，但上市後，口味、價格都有人反應了問題。日前還有網友瘋傳Joeman飯糰被貼上「65折」的滯銷畫面，不過隨後有店員出面透露「其實飯糰賣得非常不錯」。
一位網友就在論壇Dcard上好奇發問「目前網路上，很多人都覺得CP值不高，這一兩個禮拜的風波下來 ，7-11跟joeman的名聲都雙雙下跌，這波聯名是不是雙輸呀？」
而該則貼文曝光，網友反應兩極，但也同樣有了一個共識：「我怎麼覺得雙贏，一個賺到流量、一個賺到銷量」、「台中海線，我是想吃買不到啊」、「這幾天話題多成那樣，背後商機和利益就知道了～這是連帶效應」、「話題爆了，有人嘗鮮吸引話題，不論正反面 ，都是賺，別看眼前利益，試著用不同視野看」、「聲量有了，相關討論也一堆，輸在哪」、「想太多，一樣賺翻，況且聯名的商品不會是常態，之後換個包裝就能重新販售」、「一堆人邊罵邊買，銷量討論都有了，行銷大成功，真的不滿就是不買、不評論」。