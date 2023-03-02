麥當勞換新菜單！停賣9大品項 麥脆鷄翅、大早餐全沒了
台灣麥當勞將於3/15開賣2023年全新「BT21甜心卡」，必將同步更換新菜單，經典大早餐、麥脆鷄翅等9大品項將走入歷史，碳酸飲料、茶飲也調整飲料尺寸，將移除部分小杯及大杯選擇，其中包括停賣大杯可樂；並新增麥克雙牛堡、雙層麥香鷄。3/8～3/31於「LINE禮物」推出白色情人節限定活動，祭出OREO冰炫風買1送1優惠。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞將自3/15起換新菜單，包括「麥脆鷄翅」、「經典大早餐」、「冰沙」系列產品（蜂蜜檸檬、野莓檸檬、芒果檸檬）、「摩卡」、「冰巧克力」、「舒味思」、「檸檬」都將停止販售。菜單同時新增「麥克雙牛堡」、「雙層麥香鷄」產品；原只在McCafé櫃檯才買得到的「義式濃縮」、「熱巧克力」、「Evian礦泉水」，將能在每間麥當勞餐廳飲品菜單選購。
另外，麥當勞表示根據整體消費趨勢將整合現行飲料尺寸，同樣於3/15起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）／咖啡／巧克力，轉為供應單一尺寸，譬如小杯熱紅茶，改為中杯供應，價格不變；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4/1起，由原本供應小／中／大杯，改為供應小／中杯，剩下2種選擇。
麥當勞將於3/8～3/31在「LINE禮物」推出白色情人節限定活動，祭出「OREO冰炫風買1送1」優惠連吃24天，限量15,000組，售完為止。而且每週三購買麥當勞電子商品券，最高還可享10% LINE POINTS回饋。