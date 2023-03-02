「劉亞仁紀錄」無人超越！最年輕影帝染4毒　恐淪階下囚

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2021年，劉亞仁增肥15公斤，演出全片0台詞的《收屍人》，再度奪下青龍獎影帝，足見他舉手投足都是戲的演技功力，除此之外，劉亞仁也奪下百想藝術大賞電視部最佳男演員、電影部最佳男演員，在30歲一代的男演員中，擁有崇高的地位。
以劉亞仁炙手可熱的程度，目前主演Netflix 2部電影《勝負》、《末日愚者》、1部影集《地獄公使2》，光是《地獄公使》第一季製作費就達150億韓元（約台幣3.8億元），如今爆出劉亞仁吸毒醜聞，第二季可能面臨換角窘境，損失難以估計。而據韓國法律，違法使用異丙酚等麻醉藥物，恐面臨10年以下有期徒刑或1億韓元（約台幣230萬元）的罰金。
劉亞仁小檔案
生日：1986年10月6日
電視劇代表作：
《成均館緋聞》
《為愛而生 張玉貞》
《六龍飛天》
《芝加哥打字機》
電影代表作：
《思悼》
《燃燒烈愛》
《＃ALIVE》
《收屍人》
得獎紀錄：
百想藝術大賞電視部最佳男主角：《六龍飛天》
青龍電影獎最佳男主角：《思悼》
青龍電影獎最佳男主角：《收屍人》
百想藝術大賞電影部最佳男主角：《收屍人》
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