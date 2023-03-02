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「劉亞仁紀錄」無人超越！最年輕影帝染4毒　恐淪階下囚

▲劉亞仁從「最年輕影帝」染4毒，恐淪階下囚。（圖／Netflix）
▲劉亞仁從「最年輕影帝」染4毒，恐淪階下囚。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

36歲南韓影帝劉亞仁從2021年注射牛奶針（異丙酚），最高1年注射73次，近日被驗出體內高達牛奶針、大麻、古柯鹼跟K他命4種毒品的陽性反應，璀璨星途毀於一旦。劉亞仁是電影最高殿堂「忠武路」四小天王之一，與金秀賢、宋仲基、李民基齊名，年僅28歲就奪得青龍獎影帝的紀錄，僅次於李政宰。

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以前韓國的電影公司大部分位於忠武路，要稱得上是忠武路演員，必須具備演技、票房號召力，還有南韓三大影展「百想、青龍、大鐘」的榮耀加身，劉亞仁在2014年電影《思悼》與宋康昊飾演父子，詮釋被父王關進米櫃8天活活餓死的悲慘世子，年僅28歲就抱回青龍獎影帝。

▲▼劉亞仁（上圖，下圖中）戲裡變胖、動作耗費體力，但他不沮喪，能達到視覺效果最重要。（圖／車庫娛樂）
▲劉亞仁在《收屍人》0台詞的表演震撼人心。（圖／車庫娛樂）
2021年，劉亞仁增肥15公斤，演出全片0台詞的《收屍人》，再度奪下青龍獎影帝，足見他舉手投足都是戲的演技功力，除此之外，劉亞仁也奪下百想藝術大賞電視部最佳男演員、電影部最佳男演員，在30歲一代的男演員中，擁有崇高的地位。

以劉亞仁炙手可熱的程度，目前主演Netflix 2部電影《勝負》、《末日愚者》、1部影集《地獄公使2》，光是《地獄公使》第一季製作費就達150億韓元（約台幣3.8億元），如今爆出劉亞仁吸毒醜聞，第二季可能面臨換角窘境，損失難以估計。而據韓國法律，違法使用異丙酚等麻醉藥物，恐面臨10年以下有期徒刑或1億韓元（約台幣230萬元）的罰金。

劉亞仁小檔案

生日：1986年10月6日

電視劇代表作：
《成均館緋聞》
《為愛而生 張玉貞》
《六龍飛天》
《芝加哥打字機》
　　　　　　　　　　　　　　
電影代表作：
《思悼》
《燃燒烈愛》
《＃ALIVE》
《收屍人》

得獎紀錄：
百想藝術大賞電視部最佳男主角：《六龍飛天》
青龍電影獎最佳男主角：《思悼》
青龍電影獎最佳男主角：《收屍人》
百想藝術大賞電影部最佳男主角：《收屍人》

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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