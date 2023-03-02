蔥油餅攤「搓掉百元」算詐欺？消保官開口了 靠1招自保
近期有民眾投訴，228連假時到宜蘭某間蔥油餅攤販消費，結帳時老闆娘竟然用「魔術手法搓掉100元鈔票」，並向客人多索取100元獲利，事後民眾將影片公開引發各界熱議，也掀起網上一陣討論，對此宜蘭消保官王雅琳表示，若有消費上的糾紛，向主管機關投訴一定可被受理，但以客觀的角度來看影片，老闆娘究竟是刻意還是不小心，投訴後只能由檢調單位去鑑定，消費者文教基金會董事長吳榮達則認為，本次案例雖然較不常見，但「一手交錢、一手交貨」是無論在哪個場合消費都要留意的重點，不僅店家要有基本的道德觀念，消費者也要懂得適時保護自己。
記者張志浩/綜合報導
王雅琳提及，民眾若在商品的消費和服務上有任何問題都可以進行申訴，不過以此次案例來看，雖有影片做為參考依據，但是否構成《刑法》的詐欺罪，需要由檢察官做判定，王雅琳強調，本次的蔥油餅事件不算大爭議，也屬極少的案例，但影片內容卻緊抓各界眼球，消保會也藉此呼籲，消費者無論到哪購物，可在結帳時明確將鈔票、硬幣亮出，並口述「這邊300元」之類的話語向店家確認，確保交易的公平性。
吳榮達指出，蔥油餅事件因影片曝光、討論度爆表，成為相當少見的消費糾紛，過去這類商圈、夜市的攤販爭議，主要包括「刻意哄抬價格」、「逃生動線不佳」、「環境髒亂」、「食材品質」等，而針對金錢上，較常見的是「一邊說有給錢、一邊說沒給」的情況，但無論是何種爭議，買賣秉持「一手交錢、一手交貨」、雙方嚴格要求把金錢攤在檯面上算得清清楚楚，才是根本之道，甚至錄影、錄音，都是保護自己的好方法。
王雅琳補充，買賣雙方如實給付同等價值的貨物和金錢，是消費最基本的原理，無論自己生活環境再差、經濟能力不好，都不該是欺騙對方的理由，店家盈利靠的是商品品質、好的服務和聲譽，若真的做出詐欺行為得不償失。此外，呼籲民眾在看待蔥油餅事件時，不應有先入為主或偏頗的觀念，應以理性的討論取代謾罵，當事人若有投訴，則交由檢調單位做後續判別。