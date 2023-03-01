蔥多餅闆娘收帳變魔術！鈔票「300秒剩200」 女兒道歉了
有民眾在228連假期間與家人一同到某間蔥多餅店消費，結帳時拿300元鈔票給老闆娘，不料對方在接過鈔票的瞬間使出「魔術手法」，讓手中的300元立刻變200元，接著表示少了一張百元鈔，要再補錢，最後在顧客拿出無心拍下的影片證明鈔票確實有3張才做罷，事情被分享至網上後引起軒然大波，一名自稱該餅店闆娘女兒的人也發文道歉。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文並提供影片，說明27日與家人到宜蘭一間蔥多餅攤消費，原先僅點1份，後於老闆娘的話術下，半推半就再多購入一份，總價為220元。結帳時他們拿出3張百元鈔遞給店家，不料對方表示少給100元，原PO一家提醒應該是掉在地上，但老闆娘堅決否認，直至他們出示影片證明，並真的在攤販車旁找到錢，店家才向其道歉。可他們回家後翻看影片，認為老闆娘「掉錢」的手法太過嫻熟，引起質疑。
事情發酵後，一位自稱是該蔥多餅店女兒的人發文道歉，表示看到朋友轉發文章才得知此事，說明父母已經營攤位10多年，如有任何投機行為，絕對無法在地經營如此之久，並提到媽媽看到該影片後非常難過，自責因忙碌而疏忽在收錢當下確認數目，這才造成這麼大的誤會，「我們想跟您道歉，日後再著急也會謹慎面對每一個步驟。對不起」。
可該則道歉文章沒有澆熄網友們的懷疑，「有存證影片大家看了自由心證囉～影片收錢的動作要不要請媽媽澄清一下？ 道歉的心意確實有看到，但引燃導火線的核心影片，片中掉錢怎麼沒有給出解釋？ 」、「還好人家有錄影，不然一般人可能百口莫辯直接被攤商多賺錢。而且錢弄掉不是自己先找而是指責客人少給錢，一個餅單價超高還強迫推銷。天啊不管從哪個角度看，都覺得事情可能沒你想的如此單純」、「笑死，要不要解釋一下你媽的大拇指怎麼那麼熟練？那一看就是老手啦，專門宰觀光客生面孔的」、「怎麼看都故意成分較多，人家表姐馬上說錢掉了，但你媽說沒有？是找都不找還是裝作沒看到，就在腳邊欸」。（編輯：李惠婷）