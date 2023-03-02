史無前例禽流感襲全球！中國雛雞價格飆漲　2個月翻逾2倍

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中國頂級養雞企業「山東益盛畜禽養殖有限公司」本週雛雞報價為每隻雛雞6元人民幣（約台幣26元），這是年初價格的3倍。諮詢公司Bric Agriculture Group研究部負責人林國發（Lin Guofa，音譯）指出，一個潛在因素是進口量不足，「貨源十分緊張」。
根據海關數據估計，中國2022年蛋雞進口量減少了一半以上，遠遠不能滿足一般生產需求水準。報導指出，除了禽流感之外，去年也因為中國實施的新冠肺炎防疫政策，導致航班中斷進而限制進口。
官方數據顯示，2022年白肉雞的蛋雞數量下降20％以上。業內消息人士稱，一些飼養員被迫強制將蛋雞換毛，藉此延長飼養雞群生產壽命。
在歷經近20年完全從海外採購過程後，中國於2021年開發出國產的白羽肉雞種畜，但尚未獲得較大的市佔率，中國仍仰賴國外進口。考慮到席捲全球的禽流感所造成的限制，使得中國對進口種雞的選擇非常有限，根據相關文件，目前中國僅能從美國阿拉巴馬州和紐西蘭進口。
中國另1家頂級養殖企業「山東民和牧業」上週在1份文件中稱，「自去年5月以來，蛋雞的進口量一直很低，從今年第2季末或第3季初開始，小雞的短缺情況將逐漸擴大，價格會很堅挺。」