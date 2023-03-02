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史無前例禽流感襲全球！中國雛雞價格飆漲　2個月翻逾2倍

▲根據中國海關的數據計算出，中國2022年進口的蛋雞數量大幅減少一半以上，遠遠不能滿足需求量。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據中國海關的數據計算出，中國2022年進口的蛋雞數量大幅減少一半以上，遠遠不能滿足需求量。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

史無前例的禽流感在全球範圍爆發，僅花了一年多一點的時間，就在美國造成5800萬隻雞死亡，中國也出現雛雞短缺的狀況。自今年年初以來，中國物價飆升，推動食品價格上漲，更暴露出中國在加強糧食安全的脆弱一面。

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根據《彭博社》報導，由中國嚴重依賴白羽肉雞種畜進口，而白羽肉雞佔該國雞肉產量的一半以上。也因此在史無前例的禽流感爆發後，讓中國糧食安全脆弱一面顯露無遺。

中國頂級養雞企業「山東益盛畜禽養殖有限公司」本週雛雞報價為每隻雛雞6元人民幣（約台幣26元），這是年初價格的3倍。諮詢公司Bric Agriculture Group研究部負責人林國發（Lin Guofa，音譯）指出，一個潛在因素是進口量不足，「貨源十分緊張」。

根據海關數據估計，中國2022年蛋雞進口量減少了一半以上，遠遠不能滿足一般生產需求水準。報導指出，除了禽流感之外，去年也因為中國實施的新冠肺炎防疫政策，導致航班中斷進而限制進口。

官方數據顯示，2022年白肉雞的蛋雞數量下降20％以上。業內消息人士稱，一些飼養員被迫強制將蛋雞換毛，藉此延長飼養雞群生產壽命。

在歷經近20年完全從海外採購過程後，中國於2021年開發出國產的白羽肉雞種畜，但尚未獲得較大的市佔率，中國仍仰賴國外進口。考慮到席捲全球的禽流感所造成的限制，使得中國對進口種雞的選擇非常有限，根據相關文件，目前中國僅能從美國阿拉巴馬州和紐西蘭進口。

中國另1家頂級養殖企業「山東民和牧業」上週在1份文件中稱，「自去年5月以來，蛋雞的進口量一直很低，從今年第2季末或第3季初開始，小雞的短缺情況將逐漸擴大，價格會很堅挺。」

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