女友8年間「連送4頂綠帽」！工程師痛心撰4千字：醒悟了
現代自由戀愛成為主流，年輕人的感情觀越來越開明，不過在一段感情之中，保持忠誠仍是大眾公認的底線，劈腿行為依舊遭受譴責。近期就有位馬來西亞工程師，被愛情長跑8年的女友「連送4頂綠帽」，遭遇曝光引發網路熱議。
記者潘毅/綜合報導
據大馬《中國報》報導，一位25歲的華裔工程師，與初戀女友早在14歲就相識，並從17歲起就正式交往，開啟了愛情長跑，沒想到22歲時，女友首次出軌了，對象是一位審計師，女方甚至還與小王相約到馬六甲旅遊，苦主得知後氣得提分手。
沒想到之後的2個月，女友又回頭糾纏，不斷認錯求苦主原諒，當時大學好友則勸誡：「出軌只有零次跟無數次」，不過苦主當時依然給了女友機會，雙方複合。
往後幾年，女友出軌行徑不但沒改善，甚至越來越誇張，第二個劈腿對象是同事兼房東，當時女友公司舉辦聖誕節禮物交換活動，恰巧女友抽到房東的禮物，後者又砸大錢，多買了名牌包包、iPhone 13 Pro加送女方，瞬間讓苦主起疑。
而苦主不久後，又意外看到女友手機中與房東的曖昧訊息：「不可以給妳男友亂動妳，因為只有我才可以這樣」，驚覺又再次綠光罩頂。
此後苦主又被戴了兩次綠帽，第三個小王是火鍋店員、第四個是健身房乾弟，8年間就慘戴4頂綠帽，讓苦主終於醒悟寫下4千字，「以為可以步入婚姻，也為我未來做了許多計畫，到最後都是場空」，並決定放下這段感情，也放過自己。