培育永續人才、解決國際議題　台大首創國際NGO人才學校

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台大校長陳文章指出，首屆台大國際NGO人才學校與社會影響力製造所合作，成功媒合來自5個國家、9個學院的學生到不同類型的國際NGO組織實習，有些為在台灣落地生根的國際組織，如好鄰居協會、珍古德協會；有些從台灣起家，服務海外的組織，如羅慧夫基金會、舊鞋救命、勵馨基金會、芥菜種會；也有些是關注台灣與國際社會交流的組織，如亞堅會、One-Forty、數位外交協會等。期待學生能在課程與實習過程中，找到投入國際及永續發展的道路。
此外，台大學生自發性的服務性社團亦長期耕耘國內外偏鄉，以熱情及專長提供各項服務，例如台大世界志工社，盼藉由全球志工連絡網，使台灣志工團體與世界接軌，並增加台灣青年於國際NGO及NPO（Nonprofit Organization，非營利組織）的參與，提升台灣青年於國際社會的能見度。
台大指出，台大世界志工社不論學期間或寒暑假皆會進行服務活動，學期間利用課餘時間至育幼院、照護中心等地服務；寒假時至花蓮4所國小提供學童服務，並與當地居民一併著手社區營造；暑假時除了花蓮外，另籌組海外服務隊，前往印度、尼泊爾等國駐點。
台大表示，未來，校內的服務性社團同學也可能是台大國際NGO人才學校所招募的學員對象，期盼藉由學生的經驗分享以及教師們的專業指導與回饋，讓有志於NGO的同學能在國際服務的路上走得更穩健。