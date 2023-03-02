林益世收6300萬關說 大法庭：民代收錢關說就是貪汙
前行政院祕書長林益世因13年前擔任立委時，涉向爐渣業者收賄6300萬元，各合議庭對於民代請託、關說或施壓的行為，到底是「職務上行為」或「實質影響力」有不同見解，貪汙案因而來回更審，經最高法院刑事大法庭開庭辯論，大法庭今（2）日裁定，民代關說喬事只要有對價關係，就是「職務上行為」，構成《貪汙治罪條例》刑度7年起跳的收賄罪或5年起跳的圖利罪。
記者潘千詩／台北報導
大法庭指出，民代在「議場內」關說、施壓，當然屬於貪汙收賄罪的「職務上行為」；若是「議場外」關說、施壓，得具備2項要件，一是利用身分地位發揮影響力、與職務密切關連，二是形式上有公務活動性質。
如果形式上不具有公務活動性質，下一步就是要探討民代的行為是否違反《利益衝突迴避法》第12條假借職權圖利的規定，若違反的話仍會構成《貪汙治罪條例》第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪的「違背法律」，可處5年以上有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。
此裁定出爐後，預計最高法院將把林益世貪汙案撤銷發回更審，高院更二審將依此裁定意旨重新審理；而同樣受到影響的，還有立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人集體涉貪案。