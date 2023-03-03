獨／養護之家「找人陪打麻將」！傳單瘋傳網嗨爆 真相曝
有這種好康的工作？近日網路上流傳一張公告，上頭寫下「陽明醫院附設護理之家，強力徵求陪同本護家長輩打麻將」，讓不少網友為之瘋狂，不僅在臉書社團瘋傳，連LINE也有長輩互通有無在瘋傳該張照片。而設計海報的原創者也出面解釋原委，才發現這是一場「美麗的誤會」。
家庭消費中心/綜合報導
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「保證讓你輸到失智的是你自己」只見貼出的告示牌上寫著「陽明醫院附設護理之家，強力徵求每日早上9點到11點、下午2點到4點，陪同本護家長輩打麻將，有興趣者請至3樓護理站洽詢」最後還寫下「我們在3樓等你喔！」貼文一出，引爆萬名網友按讚留言「我先報名了！這麼好康」、「有薪打到變志工，志工打到跑路」、「原來護理之家是莊家啊！」、「我要替我兒子報仇！突然浮現這句台詞了！」
而《NOWnews》記者循線找到該張海報的設計者袁護理長，她笑稱「這張照片已經是6年前的事情了，不知道為何最近又流傳在網路，而且討論還非常熱烈，我們護理師這幾天也不斷的一直接到電話，只能說熱心的民眾還真的是不少！」
談到當初為何有這個發想，袁護理長說「當初為了找牌咖絞盡腦汁，本來是想要透過這種方式，招募附近的病人或者家屬方便來當志工，沒想到引起網友討論，還在數年後討論第二次」袁護理長說「當年也因為這個公告，甚至還有善心人士捐給院所一台電動麻將桌，如今照片又瘋傳，甚至有民眾直接上門詢問，謝謝大家的熱心，不過現在已經沒有再徵求牌咖了！民眾就不用再打電話來囉！」