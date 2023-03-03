別人看診超久！爸不解「自己進診間秒出來」 醫師神解答
相信大家去看醫生的時候可能都有過這個疑問，自己在等待看診時，總覺得時間過好久、前面的人怎麼看診看那麼久，但輪到自己時卻一下就馬上結束，讓人不解到底發生什麼事情。近日，婦產科名醫蘇怡寧就分享自己與病人交談的趣事，解釋「自己秒出診間」的真相，讓不少網友笑翻直呼「原來是這樣！」
記者張嘉哲/綜合報導
婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書發文，表示一名爸爸來到門診之後就問他「蘇醫師！蘇醫師！為什麼前一個看這麽久，然後怎麼我們這麼快就看完了？」蘇怡寧聽完之後立刻回答「來我門診的，最好一下子就可以出去，不然需要跟我討論很久的，事情一般都很大條。」
貼文一出，讓不少網友紛紛回應「對吼....這是在看醫生不是在比誰服務比較久欸！XD」、「可能人都有心理覺得花一樣的錢，為什麼那個人服務比較久，潛意識忘記這是在看病」、「我的主治醫師每次產檢時都跟我說 no news is good news，看一看寶寶一切正常就叫我趕快回家了」、「真的！ 我都希望蘇醫師什麼都不要跟我說，眼神都不要對到最好」、「我老公也常常問我這問題XD可以跟他解答了」。
而ICU醫師陳志金也跟著回應表示「在外面等待的時候，會嫌裡面的醫生看太慢，等到自己進去了以後，又會嫌醫生看太快，即使明明看診的時間都一樣，在不同的位置，感受就是不一樣，這應該就是時間相對論的概念」也獲得不少網友認同表示「我都速戰速決，不想進去太久，對症下藥就好了！看太久表示很母湯！」