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看不慣台灣12件事！老外「超真實點評」　眾人認無法反駁

▲旅居台灣多年的加拿大籍網紅Prozzie，就發布影片點評「12件外國人看不爽台灣的事情」，引起熱烈討論。（圖/YT@Prozzie）
▲旅居台灣多年的加拿大籍網紅Prozzie，就發布影片點評「12件外國人看不爽台灣的事情」，引起熱烈討論。（圖/YT@Prozzie）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣常常有不少外國人來台觀光，甚至有不少人外國人旅居台灣，雖然美食、美景常常備受稱讚，不過也有不少缺點在外國人眼中感到匪夷所思。近日，旅居台灣多年的加拿大籍網紅Prozzie，就發布影片點評「12件外國人看不爽台灣的事情」然而許多點評一針見血，讓不少台灣網友看完後直言「真的無法反駁」！

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Prozzie提到「雖然我本身非常喜歡，也將台灣當作第二個家，但我不想以稱讚、過度誇飾的模式去推廣台灣，有些真心話還是必須要說」，Prozzie首先提到「台灣的老舊市容，整體街景看起來充滿老態，疲倦不堪，建築物好像隨時會倒塌」他不理解台灣明明有些像是寺廟非常漂亮，但為何居住的建築卻如此糟糕，有些房子還會加裝鐵窗，乍看之下猶如監獄，外加上房屋的內部裝潢也很糟。

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▲Prozzie提到台灣市容的問題。（圖/YT@Prozzie）
接著Prozzie說，台灣有許多「讓人晚上都睡不好的各種噪音」，其中最令人厭煩的就是那些「改過排氣管的機車」，提到國際都點名台灣是「行人地獄」一事，Prozzie有感的說「像是人行道經常被佔用，或者是根本不存在，導致行人必須要走在車道上，非常危險，還有交通號誌設計差，像是等100秒的紅燈、號誌不同步、行人在車道與汽車爭道等等」。

除此之外，Prozzie提到台灣的生活比想像中的還要貴，雖然物價（包括交通以及食物）比西方許多國家還要便宜，但是房價跟汽車的價格相當驚人，但台灣人普遍低薪，「我真的很好奇台灣年輕人如何負擔起這一切生活開銷」。

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▲Prozzie表示雖然台灣的物價，包括食物以及交通費用不高，但房價跟汽車卻相當昂貴。（圖/YT@Prozzie）
Prozzie實話點評，物價的問題影響了台灣的觀光業，除了生活成本變高，幾乎已經和日本差不多貴了，但台灣的環境又不像日本， 加上旅宿價格也相對高昂，導致許多人可能都會選擇到鄰近的泰國、越南等物價較低的東南亞國家玩，而不會選擇來到台灣。

貼文一出，不少台灣網友紛紛回應「住宿貴、行人地獄、市容醜....各個都是一針見血，真的無法反駁」、「我是台灣人，但是我覺得你說的太好了！我跟你一樣的感受！雖然我愛台灣，但是我希望台灣能改善這些缺點」、「身為台灣人非常認同，完全強烈建議外國人來台旅遊必看影片」、「講的太好了！交通、市容、物價、薪資都是台灣很大的問題」、「這影片怎麼能不推薦！完全超中肯」。


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