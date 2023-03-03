今晨急凍最低7.4度！白天冷空氣減弱 「週末天氣」出爐
今（3）日清晨大陸冷氣團持續影響，且輻射冷卻作用明顯，各地低溫普遍下降到攝氏9至12度，特別是新竹苗栗都出現攝氏7.4度和7.6度的低溫，天氣風險公司分析師方俊元表示，白天起冷空氣將會減弱，北台灣高溫緩慢回升，中南部清晨氣溫較低日夜溫差大。而天氣方面只有東半部有零星短暫雨，其他地區大致是晴到多雲天氣較穩定。
記者張志浩/綜合報導
方俊元指出，明（4）日冷空氣影響持續減弱，但是在清晨仍會有輻射冷卻作用影響，預估低溫會與今天相似，加上白天高溫緩慢回升，由北往南日夜溫差越明顯，日夜溫差變化大要多留意穿著。天氣上稍微有些變化，主要會有少量雲系通過，北部有零星降雨，但很快就逐漸轉停，東半部則是有局部短暫降雨，中南部持續穩定晴時多雲。
下週日（3/5）到下週一（3/6）環境水氣明顯減少，僅剩東南部偶有零星降雨，其他地區大致是晴到多雲的穩定天氣，不過清晨輻射冷卻作用仍是相當明顯，低溫雖然不會再下降，但仍要注意感受較涼冷。方俊元表示，目前看來要到下週二（3/7）白天氣溫才會明顯回升，清晨低溫的情況也會逐漸少。
總結近期天氣，各地區大致都較為穩定，雖然東半部地區偶有零星降雨出現，但雨勢都不會太明顯，且下週日到下週三（3/8）各地天氣都會是晴到多雲，氣溫也會在下週二明顯回升，建議週末期間會出門走走的民眾，要多留意氣溫變化以免著涼。