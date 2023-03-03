16歲以上學生全民防衛動員造冊？教育部：停止建置

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青年服勤動員計畫是每年例行計畫，但過往流於形式，今年卻轉趨積極，教育部日前即召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女，造冊至全民防衛動員資訊整合系統，要填入國防部全民防衛動員署系統列管運用，此舉引發外界擔憂學生要上戰場疑慮。
教育部雖然已澄清，《民防法》第5條規定，高中以上平時就需編組防護團，協助救護、消防等任務，因此，16歲以上學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮。仍無法消除外界揣測，便在今天宣布，高中以上學校停止辦理「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料。
教育部今天表示，依據民防法第5條第2項授權規定，內政部會銜教育部於91年訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，高級中等以上學校依規定應於年度開始前完成年度防護團實施計畫（含教育訓練及演習）的策定及防護團人員編組。
但有關本（112）年度防護團實施計畫，教育部已於111年5月訂有「112年度學校青年服勤動員準備分類計畫」據以實施。依照該計畫，高級中等以上學校編組「學校防護團」，實施相關教育訓練及配合年度定期防災演練、萬安演習等，落實逃生避難演練，培養學生在災難發生時發揮校園安全、自救、救人能力，有關人員編組名冊留校備查。
教育部學特司長吳林輝表示，過去學校完成編組後名冊都留在學校存參，只有在地方政府有人力需求時，提出申請，才會由學校提供推薦名單，允許學生去協助，但過去服勤這塊都沒有實際在操作，這一次是為了配合國防部全民防衛動員資訊整合系統，才要求將學生名單、基本資料填至系統中，但就教育部考量，以防護團編組、教育訓練來看，該名冊留在校內就夠了，其實不太需要上傳系統。
吳林輝提到，在人力動員如此多類別裡面，學生類別最特殊，不會真的被動員支援作戰，還是以參加學校防護團為主，教育部評估過，不需要上傳系統，留校備查即可；如今有動員學生參戰的疑慮，「那就更不需要了」，因為跟國防部原始的預想和目的不相符。
教育部說明，各校防護團及服勤編組應依學校課程實施及防災需要辦理，人員編組名冊回歸「112年度學校青年服勤動員準備分類計畫」留校備查即可，因此請各地方政府轉知轄內高級中等以上學校停止辦理「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料。
教育部重申，全民國防教育已列高級中等學校部定必修，防災教育、安全教育議題亦已納入12年國民教育課程綱要，並依國小、國中及高中階段，規劃適合其身心發展的學習目標、學習主題與內涵。
教育部將持續督導各級學校結合每年各級政府定期防災演練、萬安演習，落實逃生避難演練，並落實防災教育、安全教育及全民國防教育。