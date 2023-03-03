同事狂出軌！他揭「2徵兆」老公肯定偷吃 兩派人妻吵翻
如何更能知道自己的另外一半對自己是否有忠誠呢？近日，一名網友透露自己身處的環境正好是一個「經常會出軌的產業」，經過他多年的觀察，發現了「老公100％已經出軌的跡象」，貼文曝光後，吸引不少人妻出面回應，形成兩派看法。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「小弟有幸在一個出軌率滿高的產業，加上人緣不錯常常聽到許多八卦，最後整理到這兩點幾乎可以和出軌畫上等號」該網友指出第一點「社群上面幾乎都沒有妳的照片」不管Line頭貼、臉書動態、IG貼文，只要他的社群媒體沒有透露自己已婚，100%三年內會出軌。
第二點「沒有性生活」，不管再累的工作都不可能擠不出那半個小時滾床，不要再欺騙自己是老公工作太累，事實上就是他已經看膩妳的身體，或是婚後完全不管理自己的身材，所以在外面找了一個年輕的女生吃飽再回家。
貼文一出，不少網友紛紛回應「認同！雖然不會是所有人都這樣，我男友跟正宮交往10年，騙我沒女友、社群也完全沒有有女友的跡象，他們也完全沒性生活...都在騙我」、「真的！所以我都要求另一半社群要有我」；不過也有不少人反駁表示「整天PO家庭照、實則嫖妓嫖很兇的也大有人在」、「家庭照也可能只是煙霧彈啊，你看有多少人私底下多噁」、「社群透露已婚的一樣可能出軌，案例多到不行」、「我老公也沒在放我啊，根本不太用社群的」。