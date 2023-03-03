《臥龍：蒼天隕落》上市！Xbox推出主機特別款　售價出爐

《臥龍：蒼天隕落》由光榮特庫摩旗下、以《仁王》系列知名製作人安田文彥為首的團隊NINJA打造，今（3）日在全球同步推出，獲得各國玩家高度關注，而Xbox為了慶祝《臥龍：蒼天隕落》也加入Game Pass的行列，除了讓所有會員免額外付費在第一時間遊玩外，也宣布獨家推出 Xbox Series S - Game Pass 超值組《臥龍：蒼天隕落》特別款，售價為新台幣9980元，期盼讓台灣玩家擁有別具風格的主機、無線控制器以及限量周邊產品。
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《臥龍：蒼天隕落》以三國為時代背景，從公開後就一直受到台灣玩家熱烈討論，而台灣微軟獨家推出的 Xbox Series S《臥龍：蒼天隕落》超值組特別款中，除了 Xbox Series S 主機及無線控制器外，內容包含《臥龍：蒼天隕落》主題貼膜、限量主題 T 恤，以及3個月 Xbox Game Pass Ultimate 序號。
除了《臥龍：蒼天隕落》外，近期也迎來多款經典 IP 登陸 Game Pass，包括藉由如同身臨其境或實況轉播的全新比賽場景，讓玩家駕駛新賽車狂飆競速的《F1 22》；由「真·女神轉生」、「女神異聞錄」的 ATLUS 帶來的硬派 RPG《靈魂駭客 2》（Soul Hackers 2）。以及將在3/28推出的美國職棒模擬遊戲《MLB The Show 23》，上市當天同步也會登陸 Game Pass。
台灣微軟表示，為了提供玩家最極致的遊戲體驗及個人化展現，Xbox將持續針對遊戲控制器更新，因應即將到來的白色情人節，全新「愛戀粉」特別版 Xbox 無線控制器也同步推出，希望為情人節增添戀愛氣氛，若想要客製化的玩家，也可造訪 Xbox Design Lab，打造專屬自己的獨特禮物。
Xbox Series S - Game Pass 超值組《臥龍：蒼天隕落》售價新台幣9980元，特別款內容物包括，Xbox Series S 主機一台、無線控制器（冰雪白）一個、高速 HDMI 纜線一條、電源線一條、AA 電池兩顆、Xbox Game Pass Ultimate 三個月序號、《臥龍：蒼天隕落》Xbox Series S 主機貼膜一組、《臥龍：蒼天隕落》控制器貼膜一組、《臥龍：蒼天隕落》限量主題 T-Shirt 一件。