《臥龍蒼天隕落》上市獲好評！融入暗黑元素翻轉三國故事

由光榮特庫摩創作研發的暗黑三國動作 RPG《臥龍：蒼天隕落》，今（3）日已經在全球同步推出，遊戲背景主要設定在東漢末年的三國亂世，玩家從一名義勇兵開始當起，一步步深入與劉備、曹操等正史人物角力，《臥龍：蒼天隕落》橫跨 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Xbox Game Pass、Steam、Windows Store 等多平台，還未上市前各地區量販通路都有大量玩家預購，繼《艾爾登法環》（Elden Ring ）後，又再一款魂系遊戲值得期待。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《臥龍：蒼天隕落》是由《仁王》系列知名製作人安田文彥所屬的開發團隊「Team NINJA」 與《血源詛咒》製作人山際真晃共同打造，以東漢亂世為舞台，據說在秦皇時期就一直流傳有不可思議力量的「丹藥」，遊戲就以此為中心，玩家可與熟悉的三國武將一起展開對抗陰謀的原創故事，甚至開放與好友共鬥。《臥龍：蒼天隕落》以中國武術概念發想出的「氣勢」為核心，玩家一開始會成為無名的義勇兵，在東漢黃巾賊時期的背景下，跟著尚未成名，但未來將成為傳奇的武將們展開冒險，而遊戲之所以用「臥龍」作為命名，主要是形容「即將崛起的英雄」，遊戲流程是採主、支線分開的形式，並以「士氣」與「氣勢」破關主軸，「士氣」主要影響關卡難度，「氣勢」則是左右戰鬥系統的關鍵。《臥龍：蒼天隕落》日前參與台北國際電玩展（TGS）時就掀起不少話題，展場攤位甚至將等身的呂布雕像搬到現場，令玩家感到新奇，而在試玩區不少玩家也紛紛對《臥龍：蒼天隕落》的戰鬥機制和動畫感到驚艷，顯見現階段的畫面、戰鬥還是音樂，表現都還在水準之上，雖然以千古不變的三國為主要題材，但仍是值得期待。▲《臥龍：蒼天隕落》日前參與台北國際電玩展（TGS）時就掀起不少話題，展場攤位甚至將等身的呂布雕像搬到現場，令玩家感到新奇。（圖／廠商提供）《霍格華茲》破完了？3月上市遊戲也精彩 2大作備受矚目《艾爾登法環》DLC要出了！官方認證開發中 美術圖曝光《霍格華茲的傳承》2週賣1200萬套！全球瘋玩創258億營收《天堂M》最狂改版來了！預先登錄開跑 加碼送三星手機