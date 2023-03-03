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建社區防火牆！猴痘疫苗增購1萬劑　擴大接種3族群

▲猴痘現蹤本土，昨（2）日疾管署召開「猴痘疫情防治專家會議」，疾管署發言人羅一鈞表示，預計將增購1萬劑猴痘疫苗整備。（圖／疾管署提供）
▲猴痘現蹤本土，昨（2）日疾管署召開「猴痘疫情防治專家會議」，疾管署發言人羅一鈞表示，預計將增購1萬劑猴痘疫苗整備。（圖／疾管署提供）

記者許若茵／台北報導

猴痘現蹤本土，昨（2）日疾管署召開「猴痘疫情防治專家會議」，建議擴大3類暴露前預防（PrEP）接種對象及增加接種方式，疾管署發言人羅一鈞表示，預計將增購1萬劑猴痘疫苗整備。

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疾管署1日公布我國第6、7例猴痘確定病例，分別為北部40多歲及南部20多歲本國籍男性，居住地分別為新竹縣及高雄市，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月26、27日確診陽性。

今疾管署表示，昨日傍晚召開「猴痘疫情防治專家會議」，會中專家就現階段國內本土疫情風險，評估有效控制疫情及降低疾病威脅方式進行討論，並參酌世界衛生組織（WHO）歐美、澳洲等國家防治政策，提供強化防治建議。

羅一鈞說明，原先疫苗建議接種對象中，實驗室人員僅限培養病毒者，但專家會議討論，為了建立社區猴痘防火牆，擴大包含正痘病毒屬的實驗室操作人員都可接種。

羅一鈞也說，另新增與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸的高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防（PEP）疫苗，可於健康監測期滿後接種，更重要的是，近6個月內曾有高風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等也可接種。

接種方式方面，羅一鈞指出，經過專家同意，新增18歲以上族群可採「皮內」注射方式，由於皮內注射所需劑量為皮下注射的5分之1，讓現有的1100劑疫苗能更有效利用，提供3000人至5000人接種，但有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者，不適用皮內注射，應採「皮下」接種，後續將增購1萬劑疫苗整備。

考量疫苗供應情形，疾管署提到，高風險性行為者PrEP以先打1劑疫苗，提高涵蓋率為優先考量，在暴露後預防（PEP）上，與指標個案有高暴露風險密切接觸者，以「皮下」注射接種，並放寬至於最後一次暴露後14天內接種，不過羅一鈞也提醒，效果仍然於4天內儘速接種較好。

另羅一鈞表示，新增猴痘抗病毒藥物使用對象，除原猴痘重症患者包含出血性疾病、融合型皮膚病灶、敗血症、腦炎等，增列嚴重免疫不全者，包含感染愛滋病毒且CD4<200 cells /mm3，白血病、淋巴瘤、全身性惡性腫瘤、器官移植等、兒童族群，特別是一歲以下的嬰兒、懷孕及哺乳婦女，同時增列體重小於13 公斤確診者藥物使用劑量和方式建議。

羅一鈞透露，針對新的接種具體規畫，會與地方政府衛生局、民間社群團體等討論後，最快下周報告進一步說明。

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