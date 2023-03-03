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蘿莉塔「1天吞45顆減肥藥」急送醫！暴肥60kg照嚇壞全場

▲蘿莉塔透露，一度胖到60公斤的她，減肥藥吞到掛急診。（圖／翻攝蘿莉塔IG）
▲蘿莉塔透露，一度胖到60公斤的她，減肥藥吞到掛急診。（圖／翻攝蘿莉塔IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

38歲藝人蘿莉塔（本名：李晨菲）因豪邁直爽的性格，經常獲得各大節目邀約，廣受觀眾喜愛。不過，外表亮眼纖瘦的她，其實過去也有胖到60公斤的黑歷史，也嘗試過各種減肥偏方，甚至1天猛吞45顆的減肥藥，但最終還是遵循傳統方法「少吃多運動」才努力瘦回來。

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蘿莉塔在節目《醫師好辣》中分享，她在西班牙唸書時期，一度胖到60公斤，腮幫子整個超級明顯，由於西班牙的衣服比較大件，她永遠都穿S號，再加上當地民眾也都稱讚她「妳好小一個喔」，久而久之就不覺得自己胖，殊不知一回到台灣才大崩潰。

▲蘿莉塔秀出唸書時期胖到60公斤的照片，把大家當場嚇壞。（圖／翻攝醫師好辣YT）
▲蘿莉塔秀出唸書時期胖到60公斤的照片，把大家當場嚇壞。（圖／翻攝醫師好辣YT）
蘿莉塔回憶，當時的她不喜歡運動，就開始嘗試各種減肥方法，包含喝巫婆湯、吃減肥藥、針灸通電等等，但通通都沒有效果，她透露，有去一間非常有名的中醫診所，買了半個月要價3500元的減肥膠囊，一餐15顆，一天下來總共要吞45顆，「吃到第三天我就送急診！」

蘿莉塔坦言，當時在錄《大學生了沒》就看到其他女同學很漂亮，也讓她變得很沒有自信，最後她才遵循最傳統的方式，「少吃多運動」，整整花了1年多的時間，才從60公斤瘦回45公斤，「真的告訴大家，真的要少吃多運動！只有這方法才行！」故事也讓主持人嚴立婷直呼：「是我近三年看過最勵志的！」

▲蘿莉塔秀出唸書時期胖到60公斤的照片，把大家當場嚇壞。（圖／翻攝醫師好辣YT）
▲蘿莉塔透露，當時減肥藥吞到掛急診，奉勸大家還是少吃多運動最有效。（圖／翻攝醫師好辣YT）

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