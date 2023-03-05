清心為何屹立不搖？網曝「2款神飲」喝不停：沒別家能贏
台灣近年來新的手搖飲店如雨後春筍，有些是主打口感、茶香的特色店家，有些則是人氣網紅帶著粉絲加入戰局，就有人好奇，在這樣激烈的手搖飲市場下，老字號「清心福全」是如何存活下來的，發文後引起眾人討論，有人便點出有兩杯飲料功不可沒，甚至稱其為「全台最強」，認為「只賣這兩杯就夠了！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，說明自己認為清心福全的本體僅是冰塊和糖，茶的味道還很奇怪，但全台各地都能看到其分店的蹤跡，他疑惑「同個時期的五十嵐活這麼久能理解，但清心為什麼能開這麼久？」。
該文引起網友熱議，部分人認為低價是該店的最強優勢「因為有低價的基本款，一堆網紅店放棄25元以下的市場」、「料很多樣化， 喜歡吃料就會去清心」、「就很便宜啊」，不過也有人抱怨「收掉很多間了」、「講去冰，還給我整杯冰... = =」、「很少遇到會正常做去冰的清心...」、「本體是保麗龍杯吧，超級保冰」。
關於清心福全為何能多年來屹立不搖，常客點出原因是「多多綠」及「烏龍綠」這兩項關鍵飲品，「多多綠還行啊」、「多多綠，全台最好喝，就這樣」、「只賣多多綠+烏龍綠就夠了」、「烏龍綠跟多多綠，國中喝到出社會，一樣全台第一」、「多多綠沒有其他家能贏」、「好喝啊，他們的烏龍綠、多多綠幾十年來哪一家能贏的」。