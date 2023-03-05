魔獸翻譯被抓包「整段亂翻」！他直播開噴：完全在唬爛

懶人夢幻房型！「0室0廳1衛」床邊放馬桶　住一晚265元

▲中國網紅黑貓長分享一間位在河南省「0室0廳1衛」的房子。（圖／Youtube：黑貓長）
▲中國網紅黑貓長分享一間位在河南省「0室0廳1衛」的房子。（圖／Youtube：黑貓長）

記者李惠婷/綜合報導

不少民眾在成年後離鄉背井，到異地租房子、找工作，而承租房子的裝潢如何，成為眾人討論的焦點。中國網紅「黑貓長」近日於中國河南省鄭州某間公寓中，找到一間房型為「0室0廳1衛」的神奇套房，小小的空間內床鋪、馬桶、洗手槽一應俱全，讓人忍不住多看兩眼，就有人笑稱：「是懶人夢想房型啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中國媒體報導，網紅「黑貓長」日前前往河南鄭州某公寓拍攝影片，主題是開箱一間「0室0廳1衛」的出租套房，在影片中能看到，雖然該房沒有臥室也沒有客廳，唯獨有的廁所坪數也極小，但一間套房該有的睡床、馬桶及用來洗漱的洗手台與鏡子都有，甚至連冷氣、暖氣、窗戶、熱水器也一項不缺。

▲黑貓長無論洗漱、進食，幾乎都離不開床鋪或馬桶。（圖／Youtube：黑貓長）
▲網紅「黑貓長」無論洗漱、進食，幾乎都離不開床鋪或馬桶。（圖／Youtube：黑貓長）
不過該房設計奇特，套房中的馬桶緊鄰床頭，洗手台則在床尾處，黑貓長無論是洗臉、進食，幾乎都離不開床鋪及馬桶。而房租部分，房東開價一個晚上60元人民幣（約新台幣265元）。

網友回覆「青年旅舍不香嗎？」、「這不是監獄嗎？」、「這不就是廁所放了個床嗎」、「你別看60一天看起來好像不貴，實際上60x30=1800元有的地方都可以租兩室一廳了！」、「挺好的，醉酒住這個房間特好，一轉身就可以吐了」、「懶人夢想房型啊」。


特休別只換錢？網友曝「不同用法」爽度日　前輩反揭內幕

銀行外騎樓見「4張百鈔」！靠近一看秒懂用意：極度有效

帶狗搭公車遭疑「有被允許嗎」超怒！結局展開讓飼主笑噴

想帶去醫院剪指甲！包內驚現「鬼店貓貓頭」　幽怨臉超怒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀