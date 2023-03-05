懶人夢幻房型！「0室0廳1衛」床邊放馬桶 住一晚265元
不少民眾在成年後離鄉背井，到異地租房子、找工作，而承租房子的裝潢如何，成為眾人討論的焦點。中國網紅「黑貓長」近日於中國河南省鄭州某間公寓中，找到一間房型為「0室0廳1衛」的神奇套房，小小的空間內床鋪、馬桶、洗手槽一應俱全，讓人忍不住多看兩眼，就有人笑稱：「是懶人夢想房型啊！」
記者李惠婷/綜合報導
據中國媒體報導，網紅「黑貓長」日前前往河南鄭州某公寓拍攝影片，主題是開箱一間「0室0廳1衛」的出租套房，在影片中能看到，雖然該房沒有臥室也沒有客廳，唯獨有的廁所坪數也極小，但一間套房該有的睡床、馬桶及用來洗漱的洗手台與鏡子都有，甚至連冷氣、暖氣、窗戶、熱水器也一項不缺。
不過該房設計奇特，套房中的馬桶緊鄰床頭，洗手台則在床尾處，黑貓長無論是洗臉、進食，幾乎都離不開床鋪及馬桶。而房租部分，房東開價一個晚上60元人民幣（約新台幣265元）。
網友回覆「青年旅舍不香嗎？」、「這不是監獄嗎？」、「這不就是廁所放了個床嗎」、「你別看60一天看起來好像不貴，實際上60x30=1800元有的地方都可以租兩室一廳了！」、「挺好的，醉酒住這個房間特好，一轉身就可以吐了」、「懶人夢想房型啊」。