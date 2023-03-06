輔大陳若儀復活！第20集進度有料 網酸：Netflix可簽約
今年一月初一位自稱是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團匿名發文，透露夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果意外引起網友關注，沒想到最後連婚都結不成了！女方一連串發出好幾則貼文，近日還在挽回前未婚夫，不僅發訊息情緒勒索、到男方住家、男方親人家堵人。而男方妹妹忍不住發文痛斥這位「無緣的嫂嫂」，第20集內容就此誕生，讓不少網友直呼「請Netflix來簽約吧！」
記者張嘉哲/綜合報導
男方妹妹近日在臉書社團「匿名公社」貼文指出，我這位無緣嫂嫂真的神扯！早上5點多打電話來問我說我哥是不是有小三了？我只回她一句「妳們又沒結婚！不要再瘋了好嗎？」然後開始扯說「我哥能開診所是因為她有幫夫運.....上個月把我哥內湖住處PO出來，前幾天又跑去我高雄大姐家鬧！」男方妹妹澄清表示「那內湖房子是我哥朋友的，他目前跟朋友同住有付租金，並不是真的有錢到可以買所謂的內湖豪宅」。
只見貼出的對話，該位「輔大陳若儀」歇斯底里的說「當初他要開診所的時候，要不是我去找算命老師，算說我有幫夫運，今天他診所開的成嗎？我為了妳哥付出那麼多，現在他事業順利，就想一腳把我踢開嗎？妳們心自問，我這麼幫妳哥妳們家人，妳們欠我多少人情」一連串對話讓男方妹妹超傻眼。
貼文一出，不少網友紛紛回應「輔大陳若儀最近攻勢很猛烈喔.....看來又復活了」、「什麼！竟然演到20集了，小姑還回歸客串，請Netflix來簽約吧，可以拍成影集了」、「竟然莫名其妙第20集了....中間漏了好多的說」、「這位輔大校花還真是不死鳥啊...都過多久了還在挽回」、「這位姐還真有料....一個分手戲碼鬧兩個月」。而對於為何一家人不封鎖她，男方妹妹則說「目前持續蒐證她騷擾我們的證據」。