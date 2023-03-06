麥當勞「經營模式」悄改？眾認：我家這已拆光 真相曝光
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出優惠跟新品，成為台灣速食業的龍頭。然而近日麥當勞宣布將停賣多種品項，讓未來經營模式掀起討論，就有網友提問「麥當勞未來會不會直接變成街邊店，再也不提供內用區了？」貼文引發熱議，甚至有常客表示「我家這內用區還真的都已拆光」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「麥當勞把我最喜歡的雞翅跟大杯可樂都停賣了....我在想未來麥當勞會不會改成街邊店？就是一個洞給你取餐，然後旁邊放三台自動點餐機，不再提供內用跟座位，這樣不用租很大的店面，人事成本跟店租也可以大幅下降，反正成本下降，一條街開個三五間也不成問題」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「已經在改了你不知道？」、「內用區真的超多都收掉了欸，感覺真的有開始動作」、「疫情期間有很多這樣的，遊樂區也收了」、「我家這邊已經把內用空間全拆了」、「你沒看現在連座位都變得超少的嗎？」、「現在座位整個都大幅減少啊！」
不過事實上，去年就有網友發現住家附近的麥當勞「內用區告別」時，麥當勞就有出面解釋，透露當時關閉用餐座位區的就有近30家，而這其實是因為「要提供消費者安心且合規的用餐環境，台灣麥當勞主動進行相關法規檢討後，必須關閉有些餐廳的部分用餐樓層」並不是因為要「更改營業模式」才關閉。
對於網友指稱「如果改成外帶模式的經營方式」，可以大幅降低承租費用，麥當勞則是說明「餐廳不開內用也是一樣的租金，其實沒省到成本」再次強調一切都是為了符合規定。