台灣豬肉製品將進軍美國！陳吉仲曝下月將與日方簽MOU

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根據農委會統計，111年我國農產品外銷日本達新台幣254億元，較110年增加17.5%，日本成為僅次於美國的台灣農產品第二大出口市場，農委會指出，陳駿季此行將與日本重要農產貿易商社與通路負責人討論擴大台灣農產品銷日事宜，同時也將對於日本進口業者與消費者長期支持台灣農產食品表達感謝之意。
陳吉仲今赴立院，會中休息接受《NOWnews今日新聞》記者採訪時分享，本來是親自要去東京食品展，但因為今日立法院「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，尊重立法院無法前往，改由農委會副主委陳駿季前往。
談及東京食品展，陳吉仲說明，今天下午會先與日本蔬果流通企業Farmind展售截切鳳梨， 這是在台灣處理好的截切、日本販賣，可以讓台灣鳳梨賣得更好，台灣鳳梨去年跟前年在日本都賣超過1萬7000多公噸，今年希望維持更好的品質下，量也可以增加，讓產地價格更好。
東京食品展明日將開幕，陳吉仲指出，除農委會邀請的、還有各縣市的數百家，「這是疫情之後，最大的那個到日本去參加東京食品展」，去年日本是台灣農產品外銷的第2名 ，貿易額大幅度的成長，且成長的都是台灣的水果、水產品，像鳳梨、芒果等，「所以現在日本會變成是台灣非常重要的一個農產品外銷的國家，是因為我們賣去只要品質好的話，那個單價都會非常的好」。
陳吉仲提到，本來去年12月3日時，他要去果菜貿易業者Wismettac Foods，但因為要赴立院沒辦法前往，Wismettac Foods與台灣簽約5000多公噸的鳳梨跟香蕉，本來要跟社長要再談更緊密的合作，「他甚至還邀請我去西武主場開球，順便宣傳我們的台灣農產品，但是這個就比較可惜」，也還有跟藏壽司直接台灣石斑做成壽司販售，讓台灣的青斑石斑供不應求，東京食品展就有這幾個重要的特色跟行程。
過去台灣農產品就多次與業者合作，像是麥當勞就曾用採用台灣地瓜、咖啡，摩斯與安永集團也曾推出石斑魚漢堡，漢堡王更是使用屏東紅豆販售「紅豆牛肉漢堡」，這次東京食品展中，台東鳳梨釋迦將與日本合作，使用日本牛奶製成冰淇淋。
「我們還有一個豬肉製品，但這個讓我保留！」陳吉仲透露，本來要前往日本簽署MOU，但現在無法前往日本，期待下個月有更好的確認後，就可以對外公布。他也解釋，因為日方非常要謹慎確定，也要尊重對方可以發布才能發布，「所以這個很期待四月」，面對記者追問，陳也補充，「台灣相關的豬肉製品，要在美國特定，我只能講到這裡」，對方也是非常重要的上市公司，下個月有機會簽署MOU確認銷售數量後，再對外界公布。