長庚胸腔科海報是「豬肋排」！外國人笑翻 台醫師回應了
近日林口長庚醫院針對胸腔科醫師訓練工作坊製作一張活動時程海報，其背景卻使用了一張「炭烤豬肋排」的照片，奇特的配圖讓民眾摸不著頭緒，拍攝後上傳網路引起大量關注，甚至湧入不少國外網友留言。對此，台中澄清醫院的杜承哲醫師解釋「可能是在自嘲外科醫師的職業病」。
記者李惠婷/綜合報導
近日這張「林口長庚醫院 肋骨骨折手術訓練＆胸腔外傷處置工作坊」的海報在推特上廣為流傳，因其配圖使用了一張淋滿醬汁的豬肋排照片，令眾人看了感到既爆笑又無語，不少外國網友留言「這是黑色幽默吧」、「這是用照片版的ChatGPT來製作海報嗎？」、「『醫生，手術台上怎麼放了一個辣椒？』『別擔心，這不是為你準備的』」、「這很明顯。他們會先練習肋骨手術的操作流程，然後將炭烤豬肋排當午餐」。
任職於澄清醫院胸腔外科的杜承哲醫師便說明，「長庚這份海報可能是在自嘲外科醫師的職業病？」，笑說胸腔外科的人每次被找去吃美式餐廳的豬肋排，都會有人忍不住開始研究肋排上的肌肉附著位置和解剖部位，接著就開始聊手術相關話題，他笑稱「看到rib（肋排）想到rib surgery（肋骨手術）很正常吧！」。
他解釋這份海報僅對外科醫師開放與宣傳，本意沒有不尊重病患的意思，但他也強調「如果讓患者有不尊重不舒服的感覺……長庚請出來面對喔」。