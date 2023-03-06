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陪考出奇蹟！伴女兒考研反「高分上榜」　這位直上醫學系

▲中國一對父母陪女兒考研，豈料兩老都上岸，就女兒本人不幸落榜，而台灣也發生類似事件。（示意圖／pexels ）
▲中國一對父母陪女兒考研，豈料兩老都上岸，就女兒本人不幸落榜，而台灣也發生類似事件。（示意圖／pexels ）

記者李惠婷/綜合報導

薑還是老的辣！中國一名24歲女子決心報考研究所，準備過程中積累起大量壓力，父母為能切身處地地安慰女兒，決定一同備考，不料考試結束後，兩老順利以高分錄取研究所，女兒則以300分的成績落榜，面對這般結果，父親只能安慰「看開點」，而台灣竟也發生類似事件，有男子陪家教學生考試，意外考上醫學系。

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據陸媒報導，該名陳姓女子在考延期間，因為讀書積累過多壓力，時常與父母紓發崩潰心情，兩老非常心疼，為了能更好的鼓勵女兒，下定決心要陪她一起考，從去年開始，一家人便一同報名考試、一同經歷讀書的苦痛。可放榜結果令人大吃一驚，父親以386分考上重慶大學法學院研究所，母親則以396分考取重慶大學教育學院研究所，而原本的主角陳姓女子，卻因只考到300分而不被華南師院錄取。

▲網友分享自己女兒在學校被老師酸「朽木不可雕也」之後，奮發圖強，用一招電爆老師。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲為安慰辛苦讀書的女兒，其父母決心陪她一起考試。（示意圖／Pixabay）
陳女父親見狀安慰「看開點」，她則自嘲「所以現在是我要去工作，供我爸媽念研究所嗎？」，最後說明父母兩人從小成績優異，原先便是就讀重慶大學的高材生，而自己似乎沒有遺傳到會讀書的基因，成績一直非常普通。

不過這類陪考反上好學校的案例並不少見，台灣也有一位在科技業上班的網友，某次心血來潮陪家教學生一同考分科測驗，因是抱著好玩的心態，幾乎在沒有準備的情況下上考場，結果成績出爐，他竟意外分發上某大學的醫學系，令其陷入兩難，不知究竟要繼續在科技業上班，還是花時間去讀醫學系。

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