陳冠霖還原KTV抓姦事件！鄭仲茵深夜反擊了：證據會說話
男藝人陳冠霖與前妻鄭仲茵20年前爆出家暴疑雲離婚，近日這對怨偶隔空開戰，再度掀起關注，陳冠霖昨（6）日也還原KTV抓姦事件的前因後果，承認當時還手打了鄭仲茵一巴掌，成為眾矢之的、身敗名裂，付出了巨大代價，「20年了，我的訴求只有一個，請你放過我吧，真的做到各自安好」，對此，鄭仲茵今（7）日凌晨也回應了：「證據會說話」。
記者郭佩蓉/綜合報導
陳冠霖與鄭仲茵隔開交戰第五日，陳冠霖昨日在臉書發文，還原當年KTV抓姦事件的前因後果，承認當年確實有還手一巴掌，不過也為此付出巨大代價，「這件事一直以來都是兩敗俱傷，20年了，我的訴求只有一個，請你放過我吧，真的做到各自安好。」也強調此次發言是最後一次回應，後續若還有任何紛擾，均不再回應。
鄭仲茵今日凌晨也在IG限時動態發出黑底文回應，表示：「都二十年了，是誰先重提不堪往事？時序已清楚，該說的都說了，我不想再隨之起舞。靜待閱卷，證據會說話，收工！回家睡覺去」。
還原整起事件，當時鄭仲茵受訪時，透露20歲女兒黛拉出生後，只在出生、滿月時見過爸爸陳冠霖兩次，讓陳冠霖忍無可忍，在臉書上發文反擊鄭仲茵在記者會上的發言，且每月都有匯2萬贍養費，並附上2003年KTV傷害案件判決書，爆料被鄭仲茵徒手毆打，指控離婚20年來不斷被抹黑；鄭仲茵隨後也公開陳冠霖對她性暴力、拿筆戳大腿寫下的悔過書，指控他是慣性家暴者，事件愈演愈烈，雙方各執一詞，真相恐怕僅有當事人清楚。
※【NOWnews 今日新聞
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