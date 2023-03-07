單親司機貼「孩子在後車廂睡覺」求別檢舉！網見紙條鼻酸
計程車司機終日跑車，就連假日都少有待在家裡照護孩子的機會。近日網路上流傳著2張照片，是一名單親的計程車運將，說明因疫情影響收入銳減，於是利用孩子放假的時間繼續工作，可家中再沒親人幫忙看顧，於是帶著一起工作，並留下紙條「希望您不要檢舉我，請您高抬貴手，拜託您了，謝謝您」，引發眾人心疼。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社》分享兩張網傳照片，畫面中能看到一張A4紙條被貼在計程車副駕駛座的後方，上頭是司機的自述，表示因疫情影響生活與收入，所以只能多利用孩子放假的時間繼續工作，「我是一名單親爸，父母都不在了，沒人可以幫我，我只能帶著小孩一起跑車」。
他接著向乘客說明，兒子通常會坐在副駕駛座，或躺在後車廂睡覺，且性格乖巧，不會吵到客人休息，「希望您不要檢舉我，我只剩下兩次的機會了，請您高抬貴手，拜託您了，謝謝您，祝您一切順心」。句句出自肺腑，讓原PO非常動容：「為了生活這位運將大哥也是不容易，若坐到他的車也請高抬貴手！」。
網友回覆「不知道大哥被生活打了多少巴掌才會寫出這寫文字，加油」、「好心的網友，遇到幫我跟他說聲加油，謝謝」、「曾經我也有坐過載孩子的，但是還沒上車就會先告知；沒有覺得不妥。都是為了生活」、「我更想知道他在哪跑車，讓我能盡點微薄之力幫助他們」、「向認真生活的男人致敬」、「但在後車廂睡覺很像命案欸」、「帶小孩跑車一定有原因！這樣還檢舉真的無聊」。