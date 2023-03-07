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木村拓哉想離婚內幕流出！工藤靜香「1私心」找上前男友

▲木村拓哉（左）跟工藤靜香日前爆出離婚傳聞，據悉跟YOSHIKI有關。（圖／翻攝木村拓哉、工藤靜香IG）
▲木村拓哉（左）跟工藤靜香日前爆出離婚傳聞，據悉跟YOSHIKI有關。（圖／翻攝木村拓哉、工藤靜香IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本男星木村拓哉本月2日被爆跟工藤靜香將於4月「宣布離婚」，今（7日）週刊《週刊女性》訪問到資深媒體人，對方點出謠言源頭地位不可忽視，所以媒體才會重視這「沒有證據的傳聞」。至於工藤靜香跟前男友YOSHIKI聯繫的原因，應是為了2個女兒木村心美、木村光希進軍美國，而向前輩討教。

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▲工藤靜香為了女兒聯繫前男友，才傳出木村拓哉氣到要離婚。（圖／翻攝《週刊女性》）
▲工藤靜香為了女兒聯繫前男友，才傳出木村拓哉氣到要離婚。（圖／翻攝《週刊女性》）
木村拓哉的為了宣傳電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》常上節目宣傳，但節目上絕口不提妻子，而主演的富士電視台新劇《風間公親 -教場 0-》如火如荼拍攝中，記者推測因為富士電視台跟傑尼斯事務所關係好，「所以可能是木村拓哉跟友好的工作人員吐露了某些夫妻『現況』」，才因此傳出他們感情失和。

除了電視台員工的爆料，更傳出工藤靜香聯繫前男友YOSHIKI，也是夫妻不和的導火線，一切起源於工藤靜香原本IG只追蹤老公跟2個女兒的帳號，但去年11月突然多了追蹤YOSHIKI，她雖然幾分鐘後刪除，仍被網友截圖瘋傳；2人恰巧在年底都有上《NHK紅白歌合戰》，YOSHIKI更稱工藤靜香為「靜香」，還證實和靜香依然保持聯繫，記者對此說：「如果你知道你跟結婚前的前男友還有來往，難免會懷疑老婆出軌，不鬧離婚才奇怪。」

其實工藤靜香會聯繫YOSHIKI，應是為了想實現女兒心美跟光希到海外發展的夢想，因為YOSHIKI於1990年中期活躍於美國，後來移居洛杉磯，並舉辦不少世界巡迴演唱會，累積許多和海外藝人合作的經驗，他還是葛萊美獎評委之一，好萊塢的電影也都會委託YOSHIKI製作音樂，YOSHIKI在美國娛樂圈的地位可見一斑，所以YOSHIKI才會提供工藤靜香意見，媒體表示：「工藤靜香想盡可能的幫助女兒進軍世界，就像全天下的媽媽一樣，從許多地方做準備，就算對方是前男友，也是會有能幫到自己的東西吧」，而3位母女投入進軍國際的準備，和木村拓哉的現況有了落差，才因此傳出離婚謠言。

一名資深媒體人則認為，木村心美、木村光希現階段仍須冠上「木村拓哉的女兒」頭銜，即使爸媽關係緊張，但在女兒獨立之前，木村拓哉跟工藤靜香仍不會分開，「等到心美跟光希成為世界著名的音樂家跟模特兒後，木村跟靜香的『夫妻真面目』或許就會慢慢浮現」。

▲《Friday》報導木村拓哉跟工藤靜香久為同框，1月就傳出離婚謠言。（圖／翻攝Friday）
▲《Friday》上週報導木村拓哉跟工藤靜香久未同框，1月就傳出離婚謠言。（圖／翻攝Friday）

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