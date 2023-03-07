木村拓哉想離婚內幕流出！工藤靜香「1私心」找上前男友

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除了電視台員工的爆料，更傳出工藤靜香聯繫前男友YOSHIKI，也是夫妻不和的導火線，一切起源於工藤靜香原本IG只追蹤老公跟2個女兒的帳號，但去年11月突然多了追蹤YOSHIKI，她雖然幾分鐘後刪除，仍被網友截圖瘋傳；2人恰巧在年底都有上《NHK紅白歌合戰》，YOSHIKI更稱工藤靜香為「靜香」，還證實和靜香依然保持聯繫，記者對此說：「如果你知道你跟結婚前的前男友還有來往，難免會懷疑老婆出軌，不鬧離婚才奇怪。」
其實工藤靜香會聯繫YOSHIKI，應是為了想實現女兒心美跟光希到海外發展的夢想，因為YOSHIKI於1990年中期活躍於美國，後來移居洛杉磯，並舉辦不少世界巡迴演唱會，累積許多和海外藝人合作的經驗，他還是葛萊美獎評委之一，好萊塢的電影也都會委託YOSHIKI製作音樂，YOSHIKI在美國娛樂圈的地位可見一斑，所以YOSHIKI才會提供工藤靜香意見，媒體表示：「工藤靜香想盡可能的幫助女兒進軍世界，就像全天下的媽媽一樣，從許多地方做準備，就算對方是前男友，也是會有能幫到自己的東西吧」，而3位母女投入進軍國際的準備，和木村拓哉的現況有了落差，才因此傳出離婚謠言。
一名資深媒體人則認為，木村心美、木村光希現階段仍須冠上「木村拓哉的女兒」頭銜，即使爸媽關係緊張，但在女兒獨立之前，木村拓哉跟工藤靜香仍不會分開，「等到心美跟光希成為世界著名的音樂家跟模特兒後，木村跟靜香的『夫妻真面目』或許就會慢慢浮現」。