木村拓哉被爆離婚！老婆工藤靜香遭攔截 笑回隨便大家寫
日本男神木村拓哉今（2日）遭八卦週刊《Friday》報導，網路謠傳他跟工藤靜香準備宣布離婚，日本記者堵訪到工藤靜香，她回應：「大家都寫自己想寫的東西，就請您自由的寫吧。我想這也不是什麼需要您特地過來詢問的話題，我也無法回應任何事情。」語畢後大笑離開。事實上，工藤靜香從來不回應跟老公的相關問題，上節目亦是如此，但此曖昧回答仍讓記者錯愕不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
根據《Friday》報導，他們從富士電視台員工那得知，木村拓哉跟工藤靜香1月傳出要離婚，現在則要等木村的電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》上映後、新劇《風間公親 -教場 0-》開播前才會宣布，因富士電視台跟傑尼斯事務所關係不錯，讓許多日本記者開始著手調查。
木村拓哉跟工藤靜香會傳出離異謠言，起因是工藤靜香1994年曾傳出跟YOSHIKI於洛杉磯同居，2人去年底都有上《NHK紅白歌合戰》，YOSHIKI更稱工藤靜香為「靜香」，並說對方是很優秀的人，總是給予自己寶貴意見，靜香去年11月也被發現追蹤對方IG，才發現2人還有聯繫，甚至傳出「木村因此氣到要離婚」謠言，導致網友開始質疑「工藤靜香跟YOSHIKI關係好像有點好」。
工藤靜香日前被《Friday》直擊，記者直問：「聽說木村拓哉工作告一段落後，會發表離婚？」工藤靜香笑回：「大家都寫自己想寫的東西，就請您自由的寫吧。我想這也不是什麼需要您特地過來詢問的話題，我也無法回應任何事情，不好意思讓您白跑一趟。」她發現對方是認識的記者，再說：「您好嗎？回家請小心喔！」隨後大笑離開。
雖然工藤靜香的回答未承認也沒否認，但工藤靜香向來就不回答跟木村拓哉相關的提問，網友認為工藤靜香應該是對謠言感到無奈，才會冷處理離婚傳聞。