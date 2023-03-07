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滑手機「這動作」洩年齡！網認：長輩專用　年輕人玩法曝

▲網友指出，長輩滑手機時通常都用採用左手握、右手滑的姿勢。（示意圖／pexels）
▲網友指出，長輩滑手機時通常都用採用左手握、右手滑的姿勢。（示意圖／pexels）

記者李惠婷/綜合報導

網路上曾流傳一段說法，當你詢問「打電話的手勢怎麼做？」，對方比出「六的手勢」，那他肯定年紀較為年長，相反若是年輕人，則會直接攤平手掌放在耳邊，因為他們拿的是「智慧型手機」。近日網友討論點則轉為滑手機姿勢，鄉民便分享一個動作是「長輩專用」，引起熱議。

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原PO於PTT發文，說明自己看了日媒針對滑手機姿勢所做的研究很感興趣，調查結果表示，日本社會中以食指滑手機的習慣屬於主流，但在全世界中卻占少數，多數人習慣用大拇指，而原PO自己則與日人相同，習慣用左手握著手機，右手食指操作，「不過看了世界的調查，似乎這種操作是少數」、「很有意思」。

▲2007年出廠的未開封初代蘋果iPhone手機，至今其估價可望達到5萬美元。（圖／達志影像／美聯社）
▲網友表示，多數年輕人滑手機時，多採單手用大拇指操作。（圖／達志影像／美聯社）
該話題引發鄉民們的興趣，指出左手握手機、右手食指操作的方式多為長輩使用，而年輕人通常都是單手用大拇指操作，「老人家不都這樣用，身邊的親戚和外面看到的幾乎都是」、「印象中老一輩都是左手握+右手食指，甚至打字也是」、「老人都是一手握著，另一手單一手指點擊，年輕熟悉手機的人都是單手拇指滑，但打字的時候會雙手併用，老人則相反，單一手指慢慢打」、「就是長輩手勢啊」。

文內提到的研究是由調研機構INTAGE集團所出，數據包含了3萬多名15至69歲的日本民眾，及中國、南韓、印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、新加坡、英國和美國，這10國中各500名15到69歲民眾的使用習慣。研究表明，各國民眾多是右撇子，但在針對拿手機時的慣用手調查時，老一輩的民眾增加了使用左手的趨勢。

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