經典賽／李維拉暢談生涯滿滿正能量！自曝有機會再來台灣
WBC世界棒球經典賽明（8）日正式點燃戰火，在台中洲際棒球場進行的預賽A組，主辦單位也邀請到大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）替首戰開球，昨（6）日李維拉抵台後，今前往南港舉行分享會，與許多基層棒球教練、選手分享自己的經歷，李維拉會中不斷強調「不要放棄夢想」和「努力是對自己最好的投資」2個觀念，並表示自己的「Save 653」基金會成立，為的就是希望幫助世界上有夢想的年輕人，未來若有機會，也可能再來台拜訪。
記者張志浩/綜合報導
今日李維拉分享會有不少基層棒球的球員和教練參與，他提及「球員的身體永遠不會百分百良好，但心裡狀態絕對不能有瑕疵，因此在競爭心態上，需要特別要求自己。」他認為自己雖然是成功的投手、甚至拿過世界大賽冠軍，但他不曾因此對訓練怠惰，因為熱愛棒球，所以他付諸的心力更多，「上天會給你一個足以讓你得到成功的才能，除了改進缺點外、仍要去精進你的優勢，確認自己在投手丘上有沒有做好準備，如果有就把失敗當作經驗，用正面的心態去面對繼續前進。」
分享會中也聊到李維拉的公益基金會，李維拉提及，他在選手時期就創立基金會，後來因為退休累計652次救援成功，因此將基金會命名為「Save 653」，並宣揚運動與教育並重的觀念，因此基金會創立教育中心，期盼孩子在追夢時也能養成基本的知識能力，他也舉例，自己的兒子李維拉三世（Mariano Rivera Jr.）在大學還剩一年時被洋基隊選中，不過他仍希望兒子能回到學校完成學業後再投身職業賽場。李維拉也感性透露，他小時候曾被評價球員生涯走不遠，他相信世界上還有很多與他有相同境遇的小孩，需要教育銜接他們的成長未來。
最後李維拉說道，追逐夢想的過程很多挫折也很艱難，但絕對不要放棄自己內心的那份渴望，當初自己從巴拿馬離開，也是順從自己的心，過去洋基時期的隊友王建民，也是因為夠努力、夠有熱情成為一名成功的投手，無時無刻都應用正面的想法面對自己，「而當你成功時，你也有能力可以幫助其它人」他熱愛分享自己的經驗讓更多有夢想的人找到方向，因此若有機會，未來一定會再回到台灣參訪。