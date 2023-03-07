台灣猴痘案例再+1！營養師揭5大危險族群　3食物增抵抗力

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為了避免猴痘產生，五大危險族群必須注意，他們若接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被污染物品，非常容易中標，包含，免疫力差的人，容易讓感染源有機可乘；孕婦，產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒；幼童，兒童容易重症；密切接觸感染者，例如親密接觸（擁抱、按摩、親吻等）及長時間的面對面接觸或性行為；吃到受感染動物肉的人。
高敏敏建議，為預防猴痘感染，應吃富含以下三種維生素的食物增強抵抗力：
一、維生素A：是鞏固皮膚和黏膜的重要營養，但是人體無法自行合成，必須靠食物來補充，像是紅蘿蔔、紅番薯、紅椒、蛋黃、地瓜葉、菠菜等食物中 就有豐富的維生素A。
二、維生素C：提升整體保護力，避免感染猴痘或發炎。除此之外也能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、抗氧化，但比較要注意的是維生素C是屬於水溶性營養素，常常會被身體代謝掉，所以更要注意補充！食物則推薦芭樂、草莓、小番茄、柑橘類、奇異果、蔬菜類等。
三、維生素D：減少身體發炎，降低被感染的機率。除此之外也能幫助鈣質吸收、維持骨骼健康，可以多補充牛奶、乾香菇、木耳、蛋黃、鮭魚等，或是每天到戶外曬10至20分鐘的太陽，增加體內維生素D。
飲食方面要注意之外也要在料理前確認食菜及人員衛生，並將食物確實煮熟； 與人接觸時保持距離及衛生，像是佩戴口罩、避免接觸猴痘感染者；平時也可以多消毒雙手或個人物品。統整來說，想預防猴痘，加強免疫力及做好自我防護措施都是必須注意的。
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