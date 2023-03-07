經典賽／達美樂10款大披薩199元 抽獎「免費吃一輩子」
達美樂響應經典賽放大絕！祭出史上最長15天外帶「10款大披薩199元」優惠，臉書粉專更發動「2023 WBC達美樂神預測」天天送出100個9吋小披薩請球迷吃；破天荒抽獎終身「免費吃一輩子達美樂披薩」豪華大禮，而且一次送出10位幸運兒。跟必勝客「8款大披薩199元」拚到底。
記者蕭涵云/台北報導
熱血棒球經典賽帶動美食最瘋狂促銷，台灣達美樂宣布啟動史上規模最大、期間最長的外帶「10款大披薩199元」優惠，3/8～3/22世界棒球經典賽期間，全台183家門市，外帶12吋大披薩一個只要199元，包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷、甜起司餅、六合一起司共10種口味通通下殺199元，而且加50元就可以外送到家（優惠不可於其他優惠折扣併用，換購加價餅皮需另加價）。
達美樂還同步在臉書粉專發動「2023 WBC達美樂神預測」活動，3/8～3/22賽事期間，只要至達美樂官方粉絲團參加預測活動，天天送出100個9吋小披薩請球迷吃，3/8～3/12五天賽事，猜對10組每場賽事輸贏，天天送100個9吋免費披薩，五天共預計送出500個9吋免費披薩。
達美樂更破天荒加碼祭出抽獎10位終身「免費吃一輩子達美樂披薩」豪華大禮，在3/15～3/22期間，連續猜對7場賽事比分，就有機會獲得「終身獎：免費吃一輩子達美樂披薩」，一次送出10名。以及只要在3/8～3/12於臉書分享活動訊息，每天都會再抽「9吋披薩券」10張，共送出50個名額。
另外，必勝客也為中華隊拚「必勝」，即日起3/12，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元。