獨／必勝客為WBC中華隊加油！8款大披薩激殺199元限12天
響應WBC世界棒球經典賽開打，應援中華隊拚連勝，美食優惠一波波，繼「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」宣布3/8～3/12限5天，3款招牌肉盤「全面85折」後，必勝客也透過粉專大方推出3/1～3/12，限時12天外帶「8款大披薩天天只要199元」好康。
記者蕭涵云/台北報導
WBC世界棒球經典賽開打，必勝客為中華隊拚「必勝」祭出超強優惠，3/1～3/12限12天，天天外帶「8款大披薩只要199元」，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷共8種口味任你挑。其中最划算的，原價640元燻雞絲蘑菇、及原價630元的彩蔬鮮菇，折扣下來當場現省超過400元；原價565元的雙層美式臘腸、和原價555元的夏威夷，也直接省下超過300元，實在太好康。
熱血觀看棒球賽，當然不能錯過多人分享優惠，2～3人現嗑必勝客可選大披薩1份＋指定大拼盤1份才799元起；外帶限定4～6人份則有大披薩2份＋指定大拼盤1份，優惠價999元起，快揪親朋好友一起為中華隊連勝加油。
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