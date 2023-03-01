應援WBC棒球經典賽！焼肉SHOJO「牛豬雞拼盤85折」限5天
應援WBC世界棒球經典賽為中華隊拚連勝加油！呼應2023世界棒球經典賽將於3/8在台中洲際棒球場開打，「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」全台8家店舖將於3/8～3/12限5天，推出經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」，包括「牛來了」、「豬來了」、「雞來了」3款招牌肉品下折扣。必吃美食推薦「蒜香牛五花炒飯」、「SHOJO炒麵」，還有低調員工餐受到老饕讚賞而變成正式菜單的「蔥醬玉子飯」，更是不藏私的美味。
記者蕭涵云/台北報導
南部囡仔蘇南彰（AJO）、洪俊宏（Showhand）成立的燒究集團，攜手當年在台北一起打拼的夥伴，在2016年於台南成立「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」，主打正統日式燒肉居酒屋文化，店名取自兩位創辦者的英文綽號，發音和語意皆是台語「相揪」（相約）之意。平均每年展店1～2間，陸續征服高雄、雲林等地，2020年攻佔全台燒肉一級戰區，在台中連開兩家店舖，至今全台共有8間分店。
熱愛運動的創辦人，過去不僅曾贊助包含中華職棒的中信兄弟、統一獅，T1聯盟的台鋼獵鷹、台中太陽，及健身賽事夢想盃（DreamCup），也常結合賽事在店內舉辦經常性餐飲活動。今年為應援WBC世界棒球經典賽為中華隊拚連勝加油！呼應2023世界棒球經典賽將於3/8在台中洲際棒球場開打，「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」全台8家店舖將於3/8～3/12限5天，推出經典台灣肉肉拼盤「全面85折優惠」，包括「牛來了」、「豬來了」、「雞來了」3款招牌肉類拼盤都有85折優惠。
其中，高人氣的「椒鹽特選牛五花」可是選用U.S.PRIME極佳級等級，厚切肉片擁有均勻網狀分佈的油花，炙烤後香氣四溢，在「牛來了」拼盤就吃得到；另外也推薦每日限量的「特級牛舌根」、「每日精選日本和牛」等肉品。還有「蒜香牛五花炒飯」、「SHOJO炒麵」等主食也相當受歡迎，尤其原本是低調員工餐的「蔥醬玉子飯」，因受到老饕讚賞而變成正式菜單，連資深外場人員都超推薦。