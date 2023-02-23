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獨／必勝客「紅糟肉圓比薩」隱藏優惠！買大送小賺221元

▲必勝客「紅糟肉圓比薩」隱藏優惠被挖出，用「街口支付」爽吃12吋大比薩＋9吋小比薩「買大送小」才568元，讓大家現賺221元！（圖／翻攝自街口支付FB）
▲必勝客「紅糟肉圓比薩」隱藏優惠被挖出，用「街口支付」爽吃12吋大比薩＋9吋小比薩「買大送小」才568元，讓大家現賺221元！（圖／翻攝自街口支付FB）

記者蕭涵云/台北報導

必勝客台味沒有極限，日前開賣「呷霸王紅糟肉圓比薩」，一次爽吃9顆飽滿肉圓搭配靈魂香菜，還以古早味肉圓米醬交融濃郁起司，再度震驚眾人。大家還在觀望要不要嘗試時，現在有「隱藏優惠」被挖出了！用街口支付爽吃12吋大比薩＋9吋小比薩「買大送小」才568元，大家現賺221元！

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國民美食「肉圓」不管你是「蒸派」還是「炸派」，現在必勝客顛覆印象推出「烤肉圓」比薩！結合微微酒香的屏東紅糟醬豬肉、雲林產鮮竹筍等在地食材的肉圓，以豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香，最後還拌入油蔥酥提味，打造成「呷霸王紅糟肉圓比薩」，而且一次放滿9顆飽滿肉圓搭配彰化小農香菜，還以古早味肉圓米醬交融濃郁的拔絲起司，限賣4週。原本單點優惠價399元，或能以定價780元搭配外帶買大送大，外送買大送小。現在竟有「隱藏優惠」被挖出！

街口支付推出會員獨享的必勝客限定優惠，即日起至3/5，至必勝客使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享，12吋口味3選1（包括呷霸王紅糟肉圓比薩／海鮮鬆厚比薩／和風章魚燒鬆厚比薩）＋1個9吋鬆厚比薩（限410元(含)以下口味），只要568元優惠價，相當於買大送小現賺221元！提醒大家，線上點餐要至必勝客官網，點選「優惠券專區」輸入活動代碼「23562」才能訂購喔；不適用外送，優惠不得同時併用。

󠀠另外，21世紀風味館新推「避風塘風味炸烤雞系列」，先以獨家技術蒸烤香草烤雞後，再下油鍋油炸至外皮香酥金黃，並淋上主廚以獨家雞汁研製的避風塘醬料、撒上在地蒜頭的香酥蒜頭丁，為微辣微麻的全新風味添入滿滿酥脆口感的蒜頭丁。「避風塘炸烤半雞」加購價289元（原價330元）；「避風塘炸烤雞腿」加購價129元（原價145元）；3/29還加碼推出「避風塘蘿蔔糕」加購價59元（原價70元）。而「避風塘炸烤半雞分享餐」，搭配雞肉洋蔥圈、紫玉地瓜球與兩杯大杯蜂蜜綠茶，則只要花430元。

▲以「街口支付」爽吃「紅糟肉圓12吋大比薩」＋9吋小比薩，「買大送小」才568元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲以「街口支付」爽吃「紅糟肉圓12吋大比薩」＋9吋小比薩，「買大送小」才568元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲「避風塘炸烤半雞分享餐」原價430元。（圖／21世紀風味館提供）
▲「避風塘炸烤半雞分享餐」原價430元。（圖／21世紀風味館提供）
▲「避風塘蘿蔔糕」加購價59元（原價70元）。（圖／21世紀風味館提供）
▲「避風塘蘿蔔糕」加購價59元（原價70元）。（圖／21世紀風味館提供）

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