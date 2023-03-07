燒肉便當賣220！館長喊「回購率100%」 製作過程遭狠酸
最頂的燒肉便當要價220元，一般民眾能接受嗎？近期網紅館長在直播時披露，自己投入千萬元準備開設便當店，並公開十分費工的製作過程，但其中「1畫面」卻意外引發各路網友熱議。
記者潘毅/綜合報導
館長在3月4日時直播公開自家品牌便當的製作過程，表示自己的脆皮燒肉皮十分香脆，一咬下就會發出「卡滋聲」，而且還讓豬肉吹冷氣，光製作過程就要2天才能做好，並打包票「你做不出來我這豬肉，我這豬肉有獨家配方」。
館長坦言，現在各種物價都在漲，店裡光製作的機器設備就花了上百萬元，店面還設在北部，成本又更高。他更透露便當店籌備期已超過9個月，自己與團隊買便北部各大便當店試吃考察，就是要做到最完美「我有信心，我的便當回購率絕對100%」。
但是製作畫面曝光後，就仍有不少網友質疑「配菜也太差了吧」、「220元便當配菜有一格是酸菜，我沒辦法接受」、「為什麼是用風扇的... 不是應該用風乾櫃嗎？」、「真不愧是220的便當，要酸菜有酸菜，要青菜有酸菜」、「一個便當搞得跟牛排館的牛排差不多價錢，到底是誰會去買」；近期頻頻與館長槓上的網紅Toyz也在臉書留言狠酸「叫什麼叫，MIT電風扇一台一千萬」。
不過仍有眾多館長粉絲力挺表示會買單「200多塊也吃不起 拜託好好檢視自己，沒能力」、「吹冷氣的嬌貴食材，成本這麼高，220很便宜」、「如果知道什麼是乾式熟成的人，就會覺得館長賣的不算貴，乾式熟成本來就是費工費時」、「220 脆皮燒肉 算佛心了，酸民要便宜去你家巷口買...」。