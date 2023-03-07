公務員特考放榜！他見「一堆工程缺沒人上」 內行曝關鍵
今（7）日111年度特種考試地方政府公務人員考試放榜，不少考生紛紛上網查看榜單，希望能成功捧起公務員鐵飯碗。不過就有民眾發現，榜單上有許多類科無人錄取，令他不禁疑惑「現在沒人要當公務人員了？」而詳細類科曝光後，也有內行吐露關鍵原因。
記者潘毅/綜合報導
111年度的地方特考在去年12月10日至12日進行考試，此次除了過去13個考區之外，還新增了屏東考區，總計43261人報考，最終26219人到考，考選部也在今（7）日放榜公布考試結果，最終錄取2476名，率取率9.5%。
不過就有民眾登上考選部網站查詢榜單時，卻發現「各大考區的環境、機械、工業、土木、水利等工程類科，很多都顯示無人錄取」，這樣的結果讓原PO不禁困惑「特考剛剛放榜，結果一堆類科都找沒人，即使是有錄取的類科，也多是不足額，初考實領不到3萬、普考實領不到3.6萬、高考實領不到4.6萬，現在真的沒人要當公務人員了？」
而貼文曝光後，也引來不少內行回應解釋「土木擊落率太高」、「這些類科，有能力的都出去工作了，沒能力的考不上」、「涼的、爽的早就搶破頭了」、「專業職沒人考不意外阿，有那個專業業界搶著要」、「工程類，自己出來開業比較賺」、「專業度高的職缺沒人要考不意外」、「今日土木、明日土城，沒聽過嗎」、「公職理工類組的待遇跟業界差太多」、「公職的工程類屎缺多，錢少事多責任大」。