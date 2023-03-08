營養師開箱！驚草莓大福「草莓被2物取代」 Joeman認了
知名網紅Joeman（九妹）近期與7-11推出一系列聯名商品，其中食物的價格及用料遭到許多網友質疑，他本人也為此親上火線，發布影片解釋。營養師高敏敏對此也購入全款聯名食品，分析營養成份，她特別指出草莓大福的內容物讓人較為卻步，而醬燒烤雞三明治則還不錯。
記者李惠婷/綜合報導
營養師高敏敏親自購入並試吃Joeman所有聯名商品，以口味來說，她認為烏龍麵跟三明治非常好吃。不過她也提醒，外食在外，一定要學會多留意營養成份跟標示，而這幾項商品中，她發現草莓大福裡沒有草莓原型，而是用比較多的草莓香料加較少的草莓果泥代替，以營養師的角度而言，較讓人卻步。
也有人認為抹茶拿鐵的抹茶味很淡，高敏敏說明其實可以參考成分標示，這款的抹茶粉含量在奶粉跟蔗糖後面，所以買之前大概就可以有心理準備，可能是奶香會比較多的。她也建議，若想要健康吃，購買時可選擇看得到食物原型的口味，也就是看得到內餡的「前世今生」，例如醬燒烤雞蛋三明治就還不錯。
針對草莓大福內沒有完整草莓的狀況，Joeman曾發布影片解釋，該產品包裝上即有提到並非使用整顆草莓，他所拍攝的開箱影片也有介紹，但確實造成部分消費者的不滿，自己虛心接受，但因為草莓季即將結束，難以改良重做，故該產品會在3月下旬下架。
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