經典賽／中華隊拚經典賽！白昆弘：國際賽要把握機會

經典賽／門票被搶購一空！經典賽晚間中華隊與巴拿馬滿場

▲WBC中華隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲WBC中華隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）

記者吳政紘／台中報導

2023年世界棒球經典賽將於今天中午登場，首戰由荷蘭跟古巴隊揭開序幕，晚間7時由中華隊迎戰巴拿馬，前洋基「守護神」球星Rivera與副總統賴清德開球，預計將吸引爆滿球迷到場，主辦單位悍創行銷表示，今天的門票，晚場中華隊與巴拿馬之戰已全數完售，中午荷蘭跟古巴之戰，還有位置。

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悍創行銷透露，目前中午賽事已經賣出3836張門票，而荷蘭隊、古巴隊也是這次經典賽首戰，不少球迷在周三上午依舊熱情出發觀戰。悍創行銷補充：「只剩下視線不良區跟少數外野票，清出座位後五點現場販售，總量大約會有500張。」

中華隊這屆經典賽賽事將從8日開始出戰巴拿馬、9日練球、10日再度迎戰義大利、11日荷蘭、12日為古巴隊。

日本媒體《The Digest》也分析各組實力，中華隊雖然由大聯盟好手張育成、林子偉等領軍，還有日職好手王柏融、吳念庭、宋家豪等聯手出擊，但戰力評比被評為C，荷蘭也被評為C，只有古巴、義大利被評為B-，而巴拿馬則是C-，這樣看來，中華隊對巴拿馬，更不可以輸。

內容認為古巴隊實力堅強，尤其有大聯盟好手Yoan Moncada、Luis Robert等金手套等級球星坐鎮，晉級機會大增。義大利則是有不少好手退出後，還是組成強大的陣容，Nicky Lopez的打擊實力依舊不容小覷，David Fletcher被看好是巧打好手，Vinnie Pasquantino、Sal Frelick都是長打好手，但義大利的投手陣容較為薄弱。

荷蘭隊大家並不陌生，Xander Bogaerts是今年跟教士隊簽下11年2.8億美元的超級游擊手，其他如：Jonathan Schoop、Wladimir Balentien等都是台灣球迷不陌生的舊面孔，但荷蘭隊是否可以完整串連戰力，也要看投手群的狀況。

經典賽預賽轉播時間表：

12:00 古巴VS荷蘭

19:00 巴拿馬VS台灣

轉播平台：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、愛爾達體育3台、東森電視台、Hami Video轉播




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