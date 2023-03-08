經典賽／門票被搶購一空！經典賽晚間中華隊與巴拿馬滿場

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中華隊這屆經典賽賽事將從8日開始出戰巴拿馬、9日練球、10日再度迎戰義大利、11日荷蘭、12日為古巴隊。
日本媒體《The Digest》也分析各組實力，中華隊雖然由大聯盟好手張育成、林子偉等領軍，還有日職好手王柏融、吳念庭、宋家豪等聯手出擊，但戰力評比被評為C，荷蘭也被評為C，只有古巴、義大利被評為B-，而巴拿馬則是C-，這樣看來，中華隊對巴拿馬，更不可以輸。
內容認為古巴隊實力堅強，尤其有大聯盟好手Yoan Moncada、Luis Robert等金手套等級球星坐鎮，晉級機會大增。義大利則是有不少好手退出後，還是組成強大的陣容，Nicky Lopez的打擊實力依舊不容小覷，David Fletcher被看好是巧打好手，Vinnie Pasquantino、Sal Frelick都是長打好手，但義大利的投手陣容較為薄弱。
荷蘭隊大家並不陌生，Xander Bogaerts是今年跟教士隊簽下11年2.8億美元的超級游擊手，其他如：Jonathan Schoop、Wladimir Balentien等都是台灣球迷不陌生的舊面孔，但荷蘭隊是否可以完整串連戰力，也要看投手群的狀況。
經典賽預賽轉播時間表：
12:00 古巴VS荷蘭
19:00 巴拿馬VS台灣
轉播平台：愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、愛爾達體育3台、東森電視台、Hami Video轉播
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