NBA／恐怖太陽來了！緊張KD高效率　主帥：他放棄很多　

經典賽／2023 WBC懶人包　賽程、購票、直播時間一次看

▲等了6年，2023年「WBC世界棒球經典賽」3月8日將於台中洲際棒球場開打。（圖／悍將運動行銷提供）
▲等了6年，2023年「WBC世界棒球經典賽」3月8日將於台中洲際棒球場開打。（圖／悍將運動行銷提供）

記者徐銘穗/綜合報導

第五屆「WBC世界棒球經典賽」將於2023年3月8日在台中洲際棒球場開打，上次中華隊於8強止步，這次能否擠進4強？想到現場為中華隊加油該怎麼買票？中華隊何時出戰？《NOWnews》一併整理賽程、購票資訊與直播時間，羅列4場中華隊重要戰役，讓你不錯過任何賽事資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
會內賽將分為分組賽以及淘汰賽，分組賽階段20支隊伍分成A、B、C、D，4組於4城市進行單循環賽，取前2名晉級淘汰賽，中華隊與古巴、荷蘭、巴拿馬及義大利隸屬A組。A、B組前2名將於東京巨蛋決定誰能揮軍美國，C、D組前2名則直接在邁阿密舉行淘汰賽。3/19-3/20舉行的四強賽與3/21冠軍賽都會在邁阿密的龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）舉行。

▲2023 WBC中華隊陣容大換血，30人中只有4人曾有2017經典賽經驗，其餘皆為新生代球員。（圖／悍將運動行銷提供）
▲2023 WBC中華隊陣容大換血，30人中只有4人曾有2017經典賽經驗，其餘皆為新生代球員。（圖／悍將運動行銷提供）
【3/5-3/6官辦熱身賽】
📍3月5日（日）
11：00 巴拿馬vs.統一7-ELEVEn獅 @斗六棒球場
12：00 荷蘭vs.富邦悍將 @洲際棒球場
15：00 義大利vs.味全龍 @斗六棒球場
19：00 古巴vs.樂天桃猿 @斗六棒球場
19：00 中華隊vs.中信兄弟 @洲際棒球場

📍3月6日（一）
11：00 義大利vs.統一7-ELEVEn獅 @斗六棒球場
12：00 古巴vs.中信兄弟 @洲際棒球場
15：00 荷蘭vs.台鋼雄鷹 @斗六棒球場
19：00 巴拿馬vs.味全龍 @斗六棒球場
19：00 中華隊vs.富邦悍將 @洲際棒球場

⚾購票時間：即日起
⚾購方方式：2023 WBC官辦熱身賽線上購票
⚾票價：內野500元、外野300元
⚾備註：在雲林斗六棒球場的熱身賽不售票也不開放外野，入場方式僅限雲林縣民眾憑身分證免費進場，或外縣市民憑雲林縣消費滿500元發票就可以進場觀賽。

【官辦熱身賽轉播直播平台】
⚾Hami Video直播：Hami Video CPBLTV館
⚾愛爾達電視直播：ELTA.tv愛爾達電視(1台)

▲2023 WBC官辦熱身賽3/5-3/6將在台中洲際棒球場與雲林斗六棒球場登場。（圖／拓元售票提供）
▲2023 WBC官辦熱身賽3/5-3/6將在台中洲際棒球場與雲林斗六棒球場登場。（圖／取自拓元售票網站）
【WBC 2023 A組預賽賽程】@洲際棒球場
3月8日（三）
12：00 古巴vs.荷蘭
19：00 巴拿馬vs.中華

3月9日（四）
12：00 巴拿馬vs.荷蘭
19：00 義大利vs.古巴

3月10日（五）
12：00 古巴vs.巴拿馬
19：00 義大利vs.中華

3月11日（六）
12：00 巴拿馬vs.義大利
19：00 荷蘭vs.中華

3月12日（日）
12：00 中華vs.古巴
19：00 荷蘭vs.義大利

⚾購票時間：即日起
⚾購方方式：2023 WBC A組預賽線上購票
⚾單場票價：內野C-F區前排3200元
                       中央A-B區、內野C-F區後排2600元
                       內野G-K區、內野上層2000元
                       外野區1000元
⚾套票價格：1萬2800元至4000元

【經典賽A組預賽轉播直播平台】
⚾LIVE線上看平台：Hami Video運動館ELTA.tv愛爾達電視
⚾電視轉播平台：中華電信MOD愛爾達電視體育1、2、3台東森電視

▲2023 WBC 經典賽A組預賽3/8正式開打，中華隊首戰將對上巴拿馬。（圖／拓元售票提供）
▲2023 WBC 經典賽A組預賽3/8正式開打，中華隊首戰將對上巴拿馬。（圖／取自拓元售票網站）

經典賽／A組是死亡之組？中華隊要如何突破重圍

經典賽／恰哥灌心靈雞湯！讓吉力吉撈「開眼」

新制勞退狠虧2280億元！網查個人戶怒：「被政府坑10萬」

麥當勞推新甜心卡！大杯飲料縮水　網嚎：還我大薯配大可

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀