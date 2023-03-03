經典賽／2023 WBC懶人包　賽程、購票、直播時間一次看

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【3/5-3/6官辦熱身賽】
📍3月5日（日）
11：00 巴拿馬vs.統一7-ELEVEn獅 @斗六棒球場
12：00 荷蘭vs.富邦悍將 @洲際棒球場
15：00 義大利vs.味全龍 @斗六棒球場
19：00 古巴vs.樂天桃猿 @斗六棒球場
19：00 中華隊vs.中信兄弟 @洲際棒球場
📍3月6日（一）
11：00 義大利vs.統一7-ELEVEn獅 @斗六棒球場
12：00 古巴vs.中信兄弟 @洲際棒球場
15：00 荷蘭vs.台鋼雄鷹 @斗六棒球場
19：00 巴拿馬vs.味全龍 @斗六棒球場
19：00 中華隊vs.富邦悍將 @洲際棒球場
⚾購票時間：即日起
⚾購方方式：2023 WBC官辦熱身賽線上購票
⚾票價：內野500元、外野300元
⚾備註：在雲林斗六棒球場的熱身賽不售票也不開放外野，入場方式僅限雲林縣民眾憑身分證免費進場，或外縣市民憑雲林縣消費滿500元發票就可以進場觀賽。
【官辦熱身賽轉播直播平台】
⚾Hami Video直播：Hami Video CPBLTV館
⚾愛爾達電視直播：ELTA.tv愛爾達電視(1台)
【WBC 2023 A組預賽賽程】@洲際棒球場
3月8日（三）
12：00 古巴vs.荷蘭
19：00 巴拿馬vs.中華
3月9日（四）
12：00 巴拿馬vs.荷蘭
19：00 義大利vs.古巴
3月10日（五）
12：00 古巴vs.巴拿馬
19：00 義大利vs.中華
3月11日（六）
12：00 巴拿馬vs.義大利
19：00 荷蘭vs.中華
3月12日（日）
12：00 中華vs.古巴
19：00 荷蘭vs.義大利
⚾購票時間：即日起
⚾購方方式：2023 WBC A組預賽線上購票
⚾單場票價：內野C-F區前排3200元
中央A-B區、內野C-F區後排2600元
內野G-K區、內野上層2000元
外野區1000元
⚾套票價格：1萬2800元至4000元
【經典賽A組預賽轉播直播平台】
⚾LIVE線上看平台：Hami Video運動館、ELTA.tv愛爾達電視
⚾電視轉播平台：中華電信MOD愛爾達電視體育1、2、3台、東森電視