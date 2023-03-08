買無雞蛋何不食鴨蛋！陳吉仲再喊：還有很多豆製品

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今陳吉仲赴立院財政委員會聯席會「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」審議，會前接受媒體採訪時說明，目前雞蛋每日產量維持約11萬2000箱、約2200多萬顆，需求部分加工業者也配合減少調度，國內相關的鴨蛋也可以同步供應，農委會的工作就是要讓所有消費者 盡量可以取得蛋白質，鴨蛋只是其中供應的一部分。
然鴨蛋未必能取代雞蛋，陳吉仲解釋，雞蛋跟鴨蛋在加工情形不一樣，加工部分無法取代，但仍歡迎消費者購買鴨蛋等農產品，農委會原則還是會全力調度雞蛋滿足國人所需，只是此時農委會也當然很樂意促銷國產的鴨蛋。
對於外界批評此番言論如同「何不食肉糜」，陳吉仲回應，農委會本來就是要全力推動所有的國產品給所有國人，如果需要蛋白質，除了雞蛋、鴨蛋以外，還有很多相關的豆製品，這都是從每個人營養所需部分，農委會本來就是要全力促銷國產農產品。
不過若民眾選購鴨蛋，對於鴨蛋需求提升，鴨蛋的價格也會提高，恐怕導致供需失衡，端午節的鴨蛋的價格恐再飆漲，陳吉仲回應，這一兩年來，所有國內的畜產品，不管雞蛋、鴨蛋、雞肉或者是鴨肉，甚至是豬肉，都因為原物料黃豆、玉米等價格大幅度上漲，飼料成本上漲了將近7成以上，導致國內的續產品價格上升，行政院宣布玉米營業稅減免再延長到6月，讓飼料的成本每公斤可以減少1元。
陳吉仲進一步評估，根據掌握今年所有的大宗物資，尤其是玉米的期貨價格在穩定回穩，飼料成本在幾個禮拜前已經回跌每公斤0.5元，畜產品價格將穩定在一定的水準。
另有團膳業者公告，因應缺蛋將更改學校營養午餐菜單，陳吉仲表示，跟各縣市的團膳業者都有密切的合作，過去學校午餐3600多所學校、180萬個學童都使用三章一Q，國產覆蓋率已經高達9成5，只要各地的團膳、食材業者，在雞蛋的部分需要農委會協助，「我們都很樂意」。
陳吉仲還提到，以離島地區來說，周一已提供馬祖2萬顆雞蛋，對學童所需雞蛋會全力供應，國產也還有很多農產品可以供應蛋白質，農委會從3月底起，連續2個月也很樂意提供國軍相關豆漿、豆製品，且是由農委會吸收費用，提供國軍弟兄補充相關蛋白質。
面對中國有人大代表稱只要和平統一，台灣就不缺蛋，被問及是否會認為這是風涼話，陳吉仲指出，中國家禽有施打疫苗，台灣不願意也不會從有施打禽流感疫苗的地區，包含越南、印度等國家進口雞蛋，且中國有十幾億人口，本身也面臨很大的糧食安全問題，在國際市場大幅度搶糧，台灣有很多農產品也陸續供應中國，台灣很樂意跟全世界分享台灣的農業生產技術貢獻心力。