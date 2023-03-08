男友送80坪房「分手要還嗎」？網看男方職業驚：細思極恐
男女交往期間餽贈的禮物或金錢，分手時該還嗎？一名女網友自述，男友在香港投資銀行上班，不但買台北80坪公寓登記她名下，還「每個月花60-80萬在我身上」，但她現在愛上同事想分手，房子要還嗎？網友一看她男友職業認為案情不單純，大呼：「細思極恐！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO表示，現任男友在香港投資銀行工作，「薪水大概150-200萬美金左右」（約新台幣4658-6211萬元），兩人交往8年，從第3年開始帳戶每月會收到男友給的30萬元零用錢，男友也給信用卡讓她隨便刷，「每個月刷他大約30-50萬」，平均男友一個月花在她身上的金錢約60-80萬元不等。
除了直接給錢寵愛，原PO男友還為她買房、買車，「已經在台北買一個80坪公寓和兩台車，名字都掛我名下」。不過，兩人相隔台北、香港兩地，雖然每周都見面，但她因愛上同事和性生活不合想提分手，發問「把剩下來的錢還他嗎？那房子那些的怎麼辦？」
網友看完紛紛留言，一名網友直破盲腸說，「你男友不是在投資銀行上班，應該是在詐騙集團上班。」其留言吸引上萬人按讚，附和說「這樓正解」、「突然理解什麼了」、「自信一點，把應該拿掉」、「細思極恐」、「沒聽過150-200萬美金的，央行總裁的兒子嗎？」、「是在柬埔寨上班啦」。
至於情侶分手後拿得回送出去的禮物及金錢嗎？律師吳于安曾撰文說明，表示如果是「送」出去的無論是物品或金錢，都屬《民法》中的贈與行為，贈與也是契約的一種，若要撤銷只有在送出去前、事先約定條件、受贈人對贈與人或其親屬有犯罪行為等，才有索討回來的機會。