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NCC公布電信資費調價係數　網路寬頻零售月租降0.8%

▲NCC今（8）日通過電信資費價格調整係數與實施年度期間。圖為副主委翁柏宗。（圖／NOWnews資料照）
▲NCC今（8）日通過電信資費價格調整係數與實施年度期間。圖為副主委翁柏宗。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（8）日在第1056次委員會議中，審議通過依電信管理法預告各特定電信服務市場之主要資費項目、電信資費價格調整係數（X值）及實施年度期間與112年至113年行動通信網路語音接續服務市場顯著地位者接續費上限草案，預告期間為14日，廣徵各界意見，以利後續審查。

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NCC表示，現行電信資費價格調整係數，是依照電信法及第一類電信事業資費管理辦法第3條及第6條規定，於109年3月5日公告「第一類電信事業資費管制措施採價格調整上限制之調整係數數值」，其中批發服務的X值為7.48%，零售服務的X值為2.15%；適用期間為109年4月1日至113年3月31日止。而現行行動通信網路語音接續費係NCC依電信法規定計算，並經109年12月2日第940次委員會議審議通過後，於同年12月14日公告，供作行動業者訂定接續費時之上限費率，適用期間自110年1月1日起至112年6月30日止。

NCC說明，參照111年4月15日所公告五個特定電信服務市場，今日則續依電信管理法第33條、市場顯著地位者資費管理辦法第2條第3項及第3條第2項規定，預告「固定通信網路語音零售服務市場」、「固定通信網路寬頻零售服務市場」、「固定通信網路批發服務市場」的主要資費項目、電信資費價格調整係數及實施年度期間。為使電信法平順轉軌至電信管理法，本次預告內容與109年度公告內容相同，將電信法下的主要資費項目對應至各特定電信服務市場內，並配合電信管理法規定酌作文字修正。

NCC表示，針對固定通信網路寬頻零售服務市場的市場顯著地位者，其所提供的寬頻上網服務電路月租費進行調降，調降幅度為「2.15%減消費者物價指數（CPI）之年增率」，111年為2.95%，也就是調降0.8%。

針對固定通信網路批發服務市場的市場顯著地位者，包含電信事業與用戶間、電信事業間之介接電路，以及其他市內、長途數據電路與網際網路互連頻寬等5項批發服務資費，調降幅度則為「7.48%減消費者物價指數之年增率」，消費者物價指數之年增率均依主計總處每年所公布的物價指數而定，管制期間至113年3月31日止。

此外，NCC說明，依據市場顯著地位者互連管理辦法第16條第1項規定，行動通信網路語音接續服務市場顯著地位者之接續費，應按主管機關公告而定，由於NCC擬公告112年至113年之行動通信網路語音接續費上限費率，供經認定之行動通信網路語音接續服務市場顯著地位者遵循，後續將依法制作業程序辦理預告作業。歡迎產、官、學、研各界對這項草案有寶貴意見，都可以到NCC全球資
訊網「法規草案預告」網頁提出意見。

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